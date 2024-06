Un po’ di Rai, un tocco di Mediaset, un pizzico di Sky e delle immancabili piattaforme: i vincitori dei Nastri d’Argento Grandi Serie 2024 non scontentano nessuno. L’elenco dei premiati alla quarta edizione dei premi votati dai Giornalisti Cinematografici (che poi non sia coinvolta la stampa che si occupa di tv, è un’altra storia…) è stato reso noto poche ore prima del Galà di premiazione, questa sera, sabato 1° giugno 2024, a Napoli, al Teatro di Corte di Palazzo Reale.

Così, ai vincitori annunciati precedentemente, come La Storia di Francesca Archibugi, andata in onda a inizio anno su Raiuno e proclamata “Serie dell’anno”, si sono aggiunti tutti gli altri. Per quanto riguarda i premi regolari, alla Rai sono andati in tutto quattro riconoscimenti: oltre al già citato La Storia, Un Professore 2 ha vinto come Migliore Dramedy, Napoli Milionaria come Migliore Film-tv e a Giovanni Ludeno è andato il premio come Migliore attore non protagonista per Le indagini di Lolita Lobosco 3.

Per Sky, invece, i premi sono tre: Miglior Crime alla seconda stagione de Il Re, Miglior Commedia alla seconda stagione di Call My Agent Italia e Miglior Attrice Protagonista a Isabella Ragonese per Il Re. Il capitolo piattaforme vede Disney+ portarsi a casa il premio come Miglior Drama grazie a I Leoni di Sicilia e come Miglior Attore protagonista con l’interpretazione di Michele Riondino nella stessa serie; Netflix, invece, guadagna il premio come Miglior attrice non protagonista per Linda Caridi in Supersex.

Dando uno sguardo ai premi speciali, troviamo due serie di Mediaset: Vanina-Un vicequestore a Catania vince il Premio Nuovo Imaie-Serie grazie a Giusy Buscemi, che porta a casa anche il Premio Wella Professionals per l’immagine; riconoscimento anche a I Fantastici 5, ovvero il Nastro d’argento Fondazione Claudio Nobis-Serie. A seguire, l’elenco completo dei premiati.

I vincitori dei Nastri d’argento Grandi Serie 2024

Serie dell’anno: La Storia (Rai)

Miglior Drama: I Leoni di Sicilia (Disney+)

Miglior Commedia: Call My Agent Italia (Sky)

Miglior Crime: Il Re (Sky)

Miglior Dramedy: Un Professore (Rai)

Miglior Film-tv: Napoli Milionaria (Rai)

Miglior attore protagonista: Michele Riondino per I Leoni di Sicilia (Disney+)

Miglior attrice protagonista: Isabella Ragonese per Il Re (Sky)

Miglior attore non protagonista: Giovanni Ludeno per Le Indagini di Lolita Lobosco (Rai)

Miglior attrice non protagonista: Linda Caridi per Supersex (Netflix)

Nastri d’argento Grandi Serie 2024, premi speciali

Protagonisti dell’anno: Sabrina Ferilli per Gloria (Rai), Alessandro Borghi e Adriano Giannini per Supersex (Netflix) e Gabriele Muccino per Call my agent Italia (Sky) e Vita da Carlo (Paramount+)

Nastro d’argento speciale: Marco Pontecorvo e Gianmarco Saurino, rispettivamente regista e protagonista di Per Elisa – Il caso Claps (Rai)

Nastro d’argento Siae per la sceneggiatura: Elisa Casseri, Carlotta Corradi e Chiara Martegiani per Antonia (Prime Video)

Nastro della legalità-Serie: Il Clandestino (Rai)

Premio Guglielmo Biraghi-Serie: Giacomo Giorgio per Mare fuori, Per Elisa – Il caso Claps, Noi siamo leggenda e Doc – Nelle tue mani (Rai)

Premio Italo: Giacomo Giorgio per Mare fuori, Per Elisa – Il caso Claps, Noi siamo leggenda e Doc – Nelle tue mani (Rai)

Rivelazioni dell’anno: Leo Gassman per Califano (Rai) e Letizia Toni per Sei nell’anima (Netflix)

Premio Nuovo Imaie-Serie: Giusy Buscemi per Vanina-Un vicequestore a Catania (Mediaset)

Premio Wella Professionals per l’immagine: Giusy Buscemi per Vanina-Un vicequestore a Catania (Mediaset)

Nastri d’argento Fondazione Claudio Nobis-Serie: I Fantastici 5 (Mediaset)