In queste settimane si è parlato molto delle fiction di Raiuno e delle loro date di partenza, tra rinvii e spostamenti dell’ultimo minuto dovuti alla campagna elettorale in vista delle elezioni del 25 settembre. Non dimentichiamoci, però, che anche Raidue ha in serbo qualche serie tv da mandare in onda, e non delle serie qualsiasi, ma tra quelle con le maggiori fanbase italiane. Come, ad esempio, La Porta Rossa 3, sulla cui data di uscita potrebbero esserci delle novità.

A riportarle è stato il settimanale Gente che, in un servizio sulla fiction che vedremo in autunno, include anche quella con Lino Guanciale, Gabriella Pession e Valentina Romani. Il giornale azzarda anche un data: 28 ottobre 2022. Se così fosse, rivedremo il Commissario Cagliostro (o meglio, il suo fantasma) in quella che sarà l’ultima stagione dopo ben due anni e mezzo dall’ultima puntata andata in onda, nel marzo 2019.

Se è vero che siamo abituati con la fiction italiana ad avere pause di un paio di anni tra una stagione e l'altra, nel caso de La Porta Rossa l'attesa è stata veramente lunga: le riprese, svolte nel 2021, erano state rimandate per l'emergenza Covid-19. Ma soffermiamoci sulla presunta data di uscita, che se confermata potrebbe dirci molto altro.

Innanzitutto, il giorno di messa in onda: dopo qualche anno di fidelizzazione del pubblico di Raidue alla fiction al mercoledì sera, ci si sposta al venerdì. Una scelta che potrebbe essere voluta per contrastare la concorrenza, con Canale 5 che ha scelto proprio il venerdì sera per la sua serialità. Se in onda al venerdì, La Porta Rossa 3 se la dovrà vedere con le ultime due prime serate di Viola Come il Mare e, poi, con l’eventuale altra fiction che Mediaset deciderà di mandare in onda (forse Luce dei tuoi Occhi 2, ma nessun altro titolo è stato annunciato nel palinsesto autunnale).

C'è poi una conferma, quella di Lino Guanciale come volto di punta della fiction: con La Porta Rossa 3 in onda in autunno, l'attore si ritroverà ad essere in onda in due serie per tre settimane. Dal 3 ottobre, infatti, su Raiuno parte Sopravvissuti, di cui Guanciale è protagonista. Lunedì e venerdì sera sarebbe quindi in onda nel primo caso su Raiuno, nel secondo su Raidue. Senza contare che, l'anno prossimo, lo rivedremo anche nei panni de Il Commissario Ricciardi (ma non in quelli di Pietro Peirò, visto che Noi 2 non si farà).

Infine, la questione Mare Fuori 3: le prime due stagioni della fortunata serie coming-of-age italiana sono sempre andate in onda in autunno, ma sarà così anche quest’anno? Se La Porta Rossa 3 fosse la prima serie dell’autunno di Raidue, resterebbe comunque spazio in palinsesto per Mare Fuori: la fiction ambientata a Trieste avrà infatti otto episodi e quattro prime serate, per un finale previsto l’11 novembre.

Se fosse confermata la serata del venerdì, Mare Fuori 3 potrebbe andare in onda dal 18 novembre e, con un doppio appuntamento settimanale, concludersi prima di Natale (la seconda stagione si chiude il 22 dicembre). Tutte supposizioni, che però iniziano a mobilitare chi è in attesa di rivedere i propri beniamini.