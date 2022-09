Anche le fiction risentono degli scenari politici italiani, soprattutto se in ballo ci sono delle inedite elezioni a settembre, mese designato come quello per la partenza di numerosi titoli. Ne avevamo già parlato poco tempo fa, ma adesso vi è la certezza: con le elezioni del 25 settembre, la fiction Rai deve adeguarsi e fare spazio, letteralmente.

Ci riferiamo in particolare al caso di Mina Settembre 2, seconda stagione della fiction di Raiuno con Serena Rossi nei panni dell’assistente sociale di Napoli creata dalla penna di Maurizio de Giovanni. La sua partenza, da listini di Rai Pubblicità, è stata fissata da tempo proprio per domenica 25 settembre 2022. Il che non crea particolari scompigli al mondo dell’informazione, dal momento che sarà in vigore il silenzio elettorale. I problemi, però, scattano con la seconda serata.

Fiction, fate spazio: le elezioni cambiano le date di partenza di alcune serie Dopo le 23:00, ad urne chiuse, partiranno gli speciali, tra cui ovviamente Porta a Porta. Da qui, la decisione di Raiuno di anticipare la messa in onda del primo appuntamento con Mina Settembre 2 dalle 21:25 alle 20:35. Così facendo, la fine delle due puntate avverrà intorno alle 22:30, lasciando ampio spazio a Bruno Vespa, che potrà partire senza affanno. Dalla domenica successiva, invece, è previsto il ritorno al solito orario.

Per lasciare spazio alla politica si sposta anche Imma Tataranni 2: la partenza dei quattro episodi rimanenti della seconda stagione era prevista per giovedì 22 settembre, data in cui sarà ancora protagonista Vespa con il secondo speciale di Porta a Porta in prime time. Per la serie con Vanessa Scalera lo spostamento è di pochi giorni: si parte martedì 27 e giovedì 29 settembre, quindi con un doppio appuntamento settimanale.

Tra i vari spostamenti legati alle fiction, è da segnalare anche quello delle repliche della prima stagione di Lolita Lobosco, con Luisa Ranieri (già disponibili su RaiPlay): inizialmente previste dal 1° settembre, sono slittate per occupare le prime serate lasciate vuote dalla miniserie Il Nostro Generale, rimandata dopo la decisione di Rita Dalla Chiesa di candidarsi per Forza Italia (la serie è dedicata alla figura del padre, Carlo Alberto Dalla Chiesa). Lolita Lobosco sarebbe dovuta andare in onda dall’11 settembre, ma la scomparsa della Regina Elisabetta ha nuovamente cambiato i piani: domenica 11 va in onda la replica di una puntata di Ulisse dedicata alla Regina, mentre la replica della fiction parte lunedì 12.