Per come è stata pensata, la saga familiare dei Peirò non sembra essere destinata a durare solo una stagione: Noi 2, seconda stagione della serie tv di Raiuno remake della famosa This Is Us, potrebbe quindi essere più concreta di quanto si pensi. Se volete saperne di più, non vi resta che proseguire nella lettura!

Noi 2 stagione, si farà?

Come detto, la serie di cui Noi è il remake dura sei stagioni, quindi di materiale per approfondire le storie dei Peirò ce n’è molto. Eppure, per ora, né la Rai né Cattleya, casa di produzione della serie, hanno commentato a proposito di un rinnovo. Va detto che Noi, sul fronte degli ascolti, dopo una partenza con 4,1 milioni di telespettatori è sceso mantenendosi sempre sopra i 3 milioni, mentre sul fronte delle critiche i commenti un po’ più duri non sono mancati.

Noi 2 stagione, la trama

Le foto di Noi, la serie tv di Raiuno remake di This Is Us Guarda le altre 67 fotografie → Così come la prima stagione ha seguito molto fedelmente la stagione d’esordio della serie americana, così dovrebbe avvenire anche con la seconda. In This Is Us 2 il racconto riprende dal finale della prima stagione, con la crisi tra i due protagonisti nel passato mentre, nel presente, i Fantastici 3 affrontano nuove sfide.

In particolare, potremmo vedere Daniele (Livio Kone) e Betta (Angela Ciaburri) decide di avvicinarsi all’adozione, scegliendo di accogliere in casa non un bambino ma un giovane problematico. Claudio (Dario Aita), invece, dovrebbe essere alle prese con il suo primo grande film, diretto da un regista importante, mentre Cate (Claudia Marsicano) potrebbe affrontare nuovi impegni lavorativi.

Nel passato, vedremmo Pietro (Lino Guanciale) e Rebecca (Aurora Ruffino) cercare di riavvicinarsi e di legare ancora di più la propria famiglia, in particolare Daniele e Claudio, che non vanno d’accordo. Ma, soprattutto, la seconda stagione dovrebbe essere quella che spiegherà al pubblico com’è morto il personaggio di Pietro.

Noi 2 stagione, il cast

Un’eventuale seconda stagione della serie dovrebbe mantenere tutto il cast principale, facendo delle aggiunte per quanto riguarda alcuni nuovi personaggi.

I Peirò

Lino Guanciale è Pietro Pierò

Aurora Ruffino è Rebecca Peirò

Dario Aita è Claudio Pierò

Claudia Marsicano è Caterina Peirò

Livio Kone è Daniele Peirò

Gli altri personaggi

Angela Ciaburri è Betta

Leonardo Lidi è Teo

Timothy Martin è Mimmo

Flavio Furno è Michele

Massimo Wertmüller è il Dottor Castaldi

Isabel Fatim Ba è Teresa Peirò

Sofia Bendaoud è Anna Peirò

Francesca Agostini è Sofia

Francesco Mandolini è Claudio è 9 anni

Gianmaria Brambillasca è Claudio a 16 anni

Anna De Luca è Cate a 9 anni

Giulia Barbuto C. Da Cruz è Cate a 16 anni

Girum Felicani è Daniele a 9 anni

Malich Cisse è Daniele a 16 anni

Noi 2 stagione, regia e sceneggiatori

Sul fronte della regia, potrebbe essere confermato Luca Ribuoli, così come alla sceneggiatura Sandro Petraglia, Flaminia Gressi e Michela Straniero, che nella prima stagione si sono occupati sia dell’adattamento che della stesura dei copioni italiani. A produrre Cattleya, in collaborazione con Rai Fiction.

Noi 2 stagione, dov’è stata girata?

Anche nella seconda stagione le location dovrebbero rimanere uguali, ovvero Torino, Milano, Roma e Napoli, utilizzate sia per raccontare gli eventi del presente che quelli ambientati nel passato.

Noi 2 stagione, colonna sonora

In un’eventuale seconda stagione potremmo risentire “Mille Stelle”, la canzone cantata da Nada, che ne ha curato anche le musiche con Andrea Farri, scritta appositamente per la prima stagione della serie. Il brano si ispira al tema musicale della serie originale, completamente realizzato con la chitarra.

Noi 2 stagione, il remake di This Is Us

Noi è il remake di This Is Us, popolarissima serie tv in onda sulla Nbc dal 2016 per sei stagioni. La serie è stata creata da Dan Fogelman e nel corso degli anni ha vinto due Emmy Awards ed un Golden Globe, oltre ad essere un successo in termini di ascolti tv. In Italia, si può vedere su Fox e su Amazon Prime Video, mentre in chiaro è andato in onda su Tv2000.

Noi 2 stagione, dove vederla?

In caso di conferma della seconda stagione, sarà possibile vederla durante la sua messa in onda televisiva su Raiuno oppure in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della serie, su cui è possibile rivedere la prima stagione.