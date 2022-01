Il mese di febbraio 2022 su Disney+ vede l’arrivo di una miniserie molto attesa presentata in contemporanea con Hulu a dimostrazione della sinergia del gruppo e naturalmente inserita all’interno della sezione Star vietata ai minori di 18 anni: Pam & Tommy. La miniserie ci riporta negli anni ’90 quando la star di Baywatch venne travolta dalla diffusione di un video privato con il neo marito Tommy Lee. Ma febbraio su Disney Plus è anche il mese del ritorno di The Walking Dead con altri 8 episodi per la seconda parte dell’ultima stagione.

Disney Plus le serie tv in streaming a Febbraio 2022

Come ogni mese anche a febbraio 2022 su Disney+ arrivano nuove serie tv inedite e altri titoli che arricchiscono il catalogo della piattaforma. Ma vediamo tutte le date da tenere d’occhio a gennaio, il rilascio degli episodi avviene sempre ogni mercoledì:

2 – Pam & Tommy (miniserie, primi 3 episodi): Lily James e Sebastian Stan sono Pamela Anderson e Tommy Lee all’epoca della loro turbolenta relazione e dello scandalo della videocassetta “privata” sottratta da un operaio scontento (Seth Rogen) e diffusa attraverso le prime forme del web.

Bob’s Burger s.10 (stagione completa)

Black-ish s.7 (episodi settimanali)

9 – grown-ish s.3 (tutti gli episodi)

16 – What We Do In the Shadows s.3: tornano i vampiri di Staten Island alle prese con nuove avventure.

Our Kind of People s.1 drama soap ispirato al romanzo di Lawrence Otis Grahm, creato da Karin Gist, al centro la storia di Angela (Yaya DaCosta) che arriva a Oak Bluffs, una zona residenziale con ricchi afro-americani, per avere successo e scopre un segreto sul passato della sua famiglia.

21 Lunedì – The Walking Dead s.11B (episodi settimanali in contemporanea USA): seconda parte dell’ultima stagione, la vita nel Commonwealth non è così idilliaca, mentre alcuni dei protagonisti si scontrano con i mietitori e ad Alexandria ci si metterà anche Madre Natura a complicare la situazione.

23 – I Griffin s.18 (completa)

Disney+ Febbraio 2022 gli episodi settimanali (ma senza Grey’s Anatomy)

Grey’s Anatomy 18 è in pausa sia nella programmazione american (dove riprende il 24 febbraio) che in quella italiana su Disney+ dove riprenderà il 23 marzo; anche The Resident è in pausa (sono disponibili le 10 puntate già trasmesse negli USA dove la serie riprendere il 1° febbraio). In compenso sono diverse le serie tv che proseguono settimanalmente su Disney+ in streaming, con nuovi episodi il mercoledì:

Disney Plus febbraio 2022 l’intrattenimento oltre le serie tv

Il catalogo Disney+ ogni mese vede l’aggiunta anche di documentari, docu-serie, programmi per ragazzi, tra cui serie tv e cartoni animati. Vediamo i titoli in arrivo a febbraio 2022: