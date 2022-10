Che Tempo Che Fa è un talk show di Rai 3, condotto da Fabio Fazio, con la partecipazione di Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Maurizio Ferrini, Massimo Lopez e Tullio Solenghi.

A partire da ottobre 2022, andrà in onda la ventesima edizione del programma.

Il programma si divide in tre parti. Dalle ore 20, va in onda l’Anteprima, dalle ore 20:30, va in onda la prima parte della puntata mentre a seguire andrà in onda il segmento Il Tavolo.

Luciana Littizzetto, invece, come di consueto, avrà uno suo spazio nel quale commenterà i fatti più eclatanti della settimana.

Che Tempo Che Fa è un programma realizzato da Rai Cultura, in collaborazione con l’OFFicina, scritto da Gianluca Brullo, Fabio Fazio, Walter Fontana, Arnaldo Greco, Piero Guerrera, Veronica Oliva e Edoardo Segantini, con la collaborazione di Stefano Faure, Giacomo Freri, Giacomo Papi e Antonietta Zaccaro. La regia è di Cristiano D’Alisera.

Quando comincia Che Tempo Che Fa 2022/23?

La nuova edizione del programma andrà in onda a partire da domenica 9 ottobre 2022, ogni domenica su Rai 3, dalle ore 20.

Il programma sarà visibile anche in streaming, sul sito RaiPlay dove sarà possibile rivedere le puntate anche dopo la messa in onda.

Che Tempo Che Fa: ospiti

Che Tempo Che Fa: ospiti puntata 9 ottobre 2022

Gli ospiti della prima puntata saranno il segretario del PD Enrico Letta, l’economista Tito Boeri, il climatologo Luca Mercalli, il virologo Roberto Burioni, il direttore de La Stampa Massimo Giannini, la vicedirettrice de Il Corriere della Sera Fiorenza Sarzanini, l’inviato Rai dall’Ucraina Ilario Piagnerelli e Michele Serra.

Marco Mengoni si esibirà dal vivo con Tutti i miei ricordi, primo estratto dal suo nuovo album, Materia (Pelle). Mengoni prenderà parte anche al Tavolo.

Tra gli ospiti, ci sarà anche Bebe Vio che parlerà dell’evento benefico WEmbrace Sport.

Gli ospiti del Tavolo, invece, saranno Mara Maionchi, il nuotatore Thomas Ceccon, Francesco Paolantoni e Mago Forest.

Che Tempo Che Fa sui social

Il programma è presente sui social network con una pagina ufficiale Instagram, una pagina Facebook ed un profilo Twitter.

Sui social, vengono condivise anticipazioni riguardanti gli ospiti della puntata successiva e i momenti salienti delle puntate già andate in onda.