Una nuova storia tra famiglia e giovani, tra cronaca e finzione: è quanto propone la fiction Vivere non è un gioco da ragazzi, che Raiuno propone sul finire della stagione televisiva e di cui oggi, venerdì 12 maggio 2023 alle 12:00, è stata indetta una conferenza stampa, che TvBlog segue in liveblogging.

Un cast di attori già noti al pubblico appassionato di serie italiane, affiancato da numerosi giovani interpreti, per una serie tratta dal libro “Il giro della verità” di Fabio Bonifacci (Solferino). Una storia che vede come protagonista Lele (Riccardo De Rinaldis Santorelli), 17enne bolognese che finisce in una brutta vicenda legata all’uso di stupefacenti. Mentre il giovane cerca di capire come uscirne fuori, si intrecciano le vicende della sua famiglia, alle prese con difficoltà economiche.

Alla conferenza stampa partecipano Leonardo Ferrara, Capostruttura Rai Fiction; Roberto Sessa, produttore di Picomedia, casa di produzione dietro alla serie; Rolando Ravello, regista della serie e Fabio Bonifacci, che oltre ad essere autore del libro da cui è tratta è anche sceneggiatore.

Presente, ovviamente, anche il cast, con Stefano Fresi (interprete di Marco, padre di Lele, a cui cerca di nascondere le difficoltà economiche della famiglia), Nicole Grimaudo (che dà volto ad Anna, madre di Lele, che invece cerca di mantenere la calma di fronte alle difficoltà) e lo stesso De Rinaldis Santorelli, ma anche altri attori presenti nel corso degli episodi, come Matilde Benedusi, Pietro De Nova, Alessia Cosmo, Tommaso Donadoni, Luca Geminiani, Fausto Maria Sciarappa, Stefano Pesce, Samuele Sbrighi e Lucia Mascino. La fiction conta, nel cast, anche la partecipazione di Claudio Bisio.

Vivere non è un gioco da ragazzi è composto da sei episodi di circa 50 minuti ciascuno, che Raiuno manderà in onda il 15, 22 e 29 maggio. La serie completa, però, sarà disponibile in anteprima su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone da oggi.