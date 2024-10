Ecco cosa succede oggi ne Il Paradiso delle Signore 9, la soap opera di Raiuno ambientata in un grande magazzino della Milano di metà anni Sessanta

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 9 puntata del 22 ottobre 2024: due proposte per i due grandi magazzini

Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 9, puntata di martedì 22 ottobre 2024, alle 16:00 su Raiuno. La nuova stagione (la settima in formato daily) della fortunata fiction è ambientata nella Milano di metà Anni Sessanta.

La serie è cominciata nel 2015 ed è andata in onda con episodi settimanali in prima serata per le prime due stagioni, fino al 2017. Dal 2018, invece, è diventato un appuntamento del pomeriggio feriale di Raiuno, con episodi della durata di 50 minuti circa ciascuno.

La serie, quest’anno, è ambientata nel 1965, nel primo grande magazzino di Milano. Dopo l’uscita di scena di Vittorio Conti (Alessandro Tersigni), a gestirlo sono i suoi amici Roberto (Filippo Scarafia) e Marcello (Pietro Masotti). I due sono affiancati da numerosi altri personaggi, tra cui le immancabili Veneri, le commesse del negozio. Anche in questa stagione, però, si profila una “sfida” con il Gmm, il grande magazzino rivale aperto da Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi).

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 9 del 22 ottobre 2024 (puntata 32): chiacchiere e idee

Clara e Irene parlano di Alfredo

Clara (Elvira Camarrone) e Irene (Francesca Del Fa), sempre più amiche, si lasciando andare ad alcune confidenze e parlano di Alfredo (Gabriele Anagni), ma la Boscolo non si sbilancia sui suoi reali sentimenti nei confronti del bel magazziniere.

Due nuove idee per i due grandi magazzini

Odile (Arianna Amadei), sempre più impegnata nel suo nuovo ruolo, propone di realizzare una collezione più economica alla Galleria Milano Moda. Al Paradiso, intanto, si pensa di invitare la Principessa Soraya per festeggiare la settimana persiana.

Replica Il Paradiso delle Signore 9 puntata di oggi

Raiuno non prevede repliche in tv della puntata odierna. È però possibile rivedere tutte le puntate settimanali il sabato pomeriggio su Rai Premium, con una mini “maratona” dedicata alla settimana appena trascorsa, con gli episodi in onda uno dietro l’altro.

Il Paradiso delle Signore 9 su RaiPlay

È possibile vedere la puntata de Il Paradiso delle Signore 9, oltre che durante la diretta su Raiuno, anche in streaming su di RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della serie.