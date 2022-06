Alberto Angela sta confezionando un altro regalo di Natale per i telespettatori di Rai 1: dopo il 25 dicembre 2021 passato tra i vicoli e i monumenti di Napoli, ora ci si prepara a una notte di Natale tra le architetture e la storia meneghine con Stanotte… a Milano, in onda domenica 25 dicembre alle 21.25 sull’Ammiraglia Rai.

L’annuncio è arrivato alla presentazione dei Palinsesti Rai per la stagione tv 2022 – 2023. Evidentemente l’idea del regalo agli italiani è piaciuta (e direi anche ai telespettatori) e così si decide di bissare. Vero è che il Natale 2021 soffriva ancora dei dati drammatici del contagio e delle restrizioni da Covid, cosa che ha reso il viaggio notturno di Angela tra le bellezze di Napoli ancora più suggestivo, se possibile; ci si augura che questo Natale 2022 non ritrovi le preoccupazioni, la tragicità e i lutti di quello scorso.

Comunque sia, c’è Alberto Angela a portarci in giro alla ricerca della bellezza, della storia e delle ricchezze italiane in un viaggio per buona parte inedito: Milano non è tra le mete più battute delle peregrinazioni di Angela, almeno a memoria, e sarà un piacere vederlo tra il Cenacolo Vinciano e i Navigli, tra le architetture spesso nascoste della città e i suoi ‘sfacciati’ monumenti.

Stanotte a… Milano è l’ottavo capitolo della serie, iniziata nel maggio 2015 con la visita al Museo Egizio di Torino: l’idea di esplorare in solitaria – e quindi necessariamente in notturna, quando turisti e residenti sono altrove e le sale/strade sono deserte – musei e città è diventata un format di successo, che ha visto ‘repliche’ a Firenze, alla Basilica di San Pietro a Città del Vaticano, a Venezia, a Pompei e a Napoli. A questi si è aggiunto un esperimento particolare, quello dedicato al racconto non di un luogo o di un museo, ma di un artista, Caravaggio.

Pronti, dunque, a questo nuovo giro tra le ‘meraviglie’ (tranquilli, torna anche la Penisola dei Tesori, dal 28 dicembre) italiane con il miglior cicerone che la tv (non solo italiana) possa offrire.