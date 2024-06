Torna anche nell’estate 2024 Noos, il programma di divulgazione scientifica ideato e condotto da Alberto Angela, sulla scia del mitico Superquark del padre Piero. Una seconda edizione che porterà il pubblico alla scoperta delle bellezze presenti sul pianeta Terra, ma anche di numerose curiosità legate al mondo della scienza, con un cast fisso confermato rispetto alla prima stagione pronto ad affiancare il conduttore della “navicella Noos”: salite a bordo e proseguite nella lettura!

Noos 2024, puntate

Prima puntata, 27 giugno

Come da tradizione, ogni puntata del programma si apre con un documentario della Bbc. Nella seconda stagione di “Serengeti”, girato tra il Kenya e la Tanzania, si raccontano le avventure di una mamma leopardo e delle sue due cucciole. Pspite della prima puntata Russell Crowe, l’indimenticabile Maximus de “Il Gladiatore” che, sullo sfondo del Colosseo, parla con Alberto Angela del suo rapporto con Roma, tra archeologia e cinema. Tra i servizi della prima puntata, la storia della semaglutide, il farmaco per il diabete sperimentato anche per far perdere peso a chi soffre di obesità: quali sono i risultati e quali sono i rischi per chi lo usa senza soffrire di una particolare patologia? Rispondono il professor Silvio Buscemi, che ha sperimentato il farmaco al Policlinico di Palermo, e il professor Silvio Garattini, presidente dell’Istituto di Ricerche farmacologiche Mario Negri. Obiettivo, inoltre, sull’applicazione dell’intelligenza artificiale che ha aiutato i papirologi a decifrare uno dei rotoli carbonizzati di Ercolano, rivelando un testo perduto della filosofia epicurea. E l’invasione di specie aliene nel Mediterraneo, una pericolosa conseguenza del riscaldamento globale.

Noos 2024, quante puntate sono?

Le puntate della seconda edizione del programma sono sette (una in più rispetto alla prima), ciascuna della durata di circa 150 minuti. La trasmissione va in onda ogni giovedì sera, dal 27 giugno 2024, alle 21:25 su Raiuno. L’ultima puntata va dunque in onda l’8 agosto.

Noos, significato

Per chi non lo sapesse ancora, ricordiamo cosa vuol dire “Noos” Il termine deriva dal greco antico “νόος”, da cui proviene la parola “νοῦς”, che significa “intelletto”. La parola è stata scelta come titolo del programma proprio per indicare la missione di rendere la conoscenza a portata di tutti. Non a caso, il sottotitolo continua ad essere “L’avventura della conoscenza”.

Nella scelta del titolo, però, c’è anche un omaggio a Piero Angela: nel programma Viaggio nel cosmo del 1998 (realizzato con il figlio Alberto), infatti, il divulgatore venuto a mancare nel 2022 viaggia su una navicella spaziale che ha proprio il nome “Noos”. Il titolo del programma vuole essere dunque anche un omaggio al viaggio nella conoscenza fatto da Piero Angela nel corso della sua vita insieme a milioni di telespettatori.

Noos 2024, programma

Il programma conferma il formato visto nella prima edizione, andata in onda nel 2023: in apertura, un documentario della Bbc dedicato alla natura ed agli animali: quest’anno viene proposta la seconda stagione di seconda stagione di “Serengeti”, l’acclamata serie sugli animali della savana tra Kenya e Tanzania. Quindi, ci si sposta ai vari servizi realizzati dagli inviati su vari temi, dall’Archeologia alla Storia, dalla Scienza all’Alimentazione, senza dimenticare le curiosità sulle grandi invenzioni dell’uomo e il mondo delle fake news (quest’ultimo tema molto caro a Piero Angela). Angela viene affianco, in alcuni casi, anche da ospiti fissi in studio.

Noos, scenografia

Lo studio da cui va in onda Noos, a Roma, propone una scenografia futuristica e simile ad un’astronave, con un palco trasparente su cui Alberto Angela può camminare o semplicemente sedersi con i suoi ospiti. Sullo sfondo e a terra un maxi schermo che avvolge lo studio, creando un effetto immersione nei vari luoghi protagonisti delle puntate.

Noos 2024, cast

Al fianco di Alberto Angela ritroviamo alcuni degli esperti da cui si era fatto affiancare nella prima edizione. Tra le conferme, Massimo Polidoro del Cicap per parlare di bufale; il sessuologo Emmanuele Jannini per parlare di sesso; Elisabetta Bernardi per parlare di alimentazione; l’astronauta Samantha Cristoforetti per la rubrica dedicata allo spazio e lo scrittore Carlo Lucarelli per i grandi misteri della scienza e dell’investigazione.

In studio anche il filosofo della biologia Telmo Pievani; l’esperto di scenari internazionali Dario Fabbri, che aiuterà a capire il mondo attraverso la geopolitica. La novità è rappresentata dal direttore del Parco archeologico di Pompei Gabriel Zuchtriegel, che in ogni puntata racconta la vita quotidiana dei pompeiani prima dell’eruzione del Vesuvio. Torna, infine, Paola Cortellesi, che presta la propria voce al segmento dedicato alla Storia dell’alfabeto.

Presenti anche in questa occasione alcuni giovani volti: Giuliana Galati e Ruggero Rollini con i loro esperimenti di fisica e chimica, Edwige Pezzulli con le stupefacenti immagini dell’universo e Luca Perri con le spiegazioni scientifiche della saga di “Guerre Stellari”.

Il programma, prodotto da Rai Cultura, è stato ideato da Alberto Angela con Fabio Buttarelli, Giovanni Carrada, Vito Lamberti, Paolo Magliocco, Aldo Piro ed Emilio Quinto. La regia è di Gabriele Cipollitti.

Noos, conduttore

Alla guida di questo programma non poteva non esserci Alberto Angela, figlio di Piero, la cui carriera è anch’essa incentrata sulla divulgazione televisiva. Angela ha lavorato spesso a fianco del padre, anche nello stesso Superquark, per cui realizzava servizi dedicato all’archeologia. Nel corso della sua carriera, però, Alberto Angela ha condotto e conduce numerosi altri programmi di divulgazione, come Passaggio a Nord-Ovest, Meraviglie, Ulisse e Stanotte a… Alberto Angela è nato nel 1962 a Parigi, dove si è diplomato. Si è quindi laureato in Scienze Naturali a Roma ed ha approfondito gli studi in Paleontologia e Paleoantropologia. È sposato ed ha tre figli.

Noos RaiPlay

Oltre che durante la messa in onda su Raiuno, è possibile vedere Noos su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.