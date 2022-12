Appena andato in onda con Stanotte a Milano, Alberto Angela non si ferma e torna subito in tv, sempre su Raiuno, per una nuova edizione di Meraviglie, che questa volta ha come sottotitolo “Stelle d’Europa”. Il viaggio di Angela, infatti, esce dai confini italiani e va alla scoperta dei tesori del nostro continente. Volete saperne di più? Continuate nella lettura!

Meraviglie Stelle d’Europa, quando va in onda?

Il programma, giunto alla quinta edizione, va in onda a partire da mercoledì 28 dicembre 2022, per essere trasmesso a cavallo tra il 2022 ed il 2023.

Meraviglie Stelle d’Europa, quali sono i luoghi visitati da Alberto Angela?

Il divulgatore non ha svelato tutte le tappe di questa edizione, ma solo alcune: ha girato a Siviglia, ad Atene, a Lisbona, a Mont Saint-Michel, nei Castelli della Baviera, in Andalusia e, in Italia, a Verona. Il tutto, per un viaggio che attraversa l’Europa da Est a Ovest e da Sud a Nord, alla ricerca delle bellezze più rappresentative di ciascun Paese, ma anche delle linee di una storia comune e di una comune identità. La serie si arricchisce delle testimonianze di ospiti celebri e di performance artistiche in alcuni dei luoghi più significativi del viaggio.

Meraviglie Stelle d’Europa, quante puntate sono?

In tutto, le puntate di questa edizione sono tre, ciascuna della durata di circa 120 minuti. Raiuno le manda in onda una a settimana, il mercoledì sera. L’ultima puntata, quindi, va in onda l’11 gennaio.

Meraviglie Stelle d’Europa, regista ed autori

Il programma è realizzato da Rai Cultura in 4K, diretto da Gabriele Cipollitti, con la fotografia di Vincenzo Calò. A scrivere la trasmissione, lo stesso Alberto Angela con Fabio Buttarelli, Ilaria Degano, Vito Lamberti, Aldo Piro ed Emilio Quinto.

Meraviglie Stelle d’Europa su RaiPlay

Oltre che durante la messa in onda su Raiuno, è possibile vedere Meraviglie Stelle d’Europa anche in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale del programma.