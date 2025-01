Ulisse – La Sicilia di Montalbano promette Alberto Angela e Luca Zingaretti a passeggio per i luoghi dei romanzi di Camilleri: una combinazione capace di far saltare le coronarie a chi ama la divulgazione di Angela e l’interpretazione che Zingaretti ha dato alla narrazione camilleriana e che prossimamente potremo vedere su Rai 1 in uno speciale dedicato proprio alla Sicilia mostrata nella serie tv de Il Commissario Montalbano. Il promo ha iniziato a circolare ieri, domenica 26 gennaio, sulle reti Rai per creare il giusto hype per questo ‘crossover’ tra leggende dell’Ammiraglia Rai, che dovrebbe andare in onda dopo Sanremo. Ma scopriamo qualcosa in più di questo speciale Ulisse.

Il promo di Ulisse – La Sicilia di Montalbano

#AlbertoAngela con una puntata speciale di #Ulisse ci porta alla scoperta della #Sicilia del #CommissarioMontalbano, insieme a tutti i componenti del cast della storica e popolarissima fiction che ha fatto la storia della #Rai

Dovrebbe andare il lunedì dopo #Sanremo2025#Rai1 pic.twitter.com/3OZCjiiTzx — Vittorio (@ilvit02) January 26, 2025

Il (sempre magnifico) drone di Ulisse ci mostra le location più note della serie de Il commissario Montalbano, dal duomo di Vigàta – ovvero il Duomo di San Giorgio di Ragusa Ibla con la sua imponente scalinata – alla Valle dei Templi di Agrigento, dalla Mànnara – ovvero la Fornace Penna a Scicli – alla Scala dei Turchi, passando per le tante località che la serie ha fatto conoscere al grandissimo pubblico, non solo italiano, con una cura maniacale nella scelta delle location – soprattutto nei primi cicli – e una fotografia per molti versi rivoluzionaria, con quella luminosità, quella gradazione di colori, quella sfumatura tra arsura e verdeggiante che restituiva la complessità di un territorio. Non poteva mancare la casa del commissario a Marinella, ovvero a Punta Secca di Santa Croce Camerina, in provincia di Ragusa, così come il suo ufficio in commissariato.

Il cast della serie ospite di Alberto Angela

Ad accompagnare Alberto Angela in questo viaggio nella Sicilia di Montalbano c’è il cast della serie tv: ovviamente c’è Luca Zingaretti, che ha dato volto, anima e corpo al personaggio del commissario Salvo Montalbano dal 1999 al 2021, dirigendo anche gli ultimi film tv realizzati a causa della malattia – poi fatale – del regista storico, Alberto Sironi; c’è l’immancabile e immarcescibile Catarella, perfettamente interpretato da Angelo Russo; ci sono il ‘vice’ Mimì Augello, reso ‘immortale’ da Cesare Bocci, e il braccio destro operativo del commissario, Fazio, di cui l’interprete Peppino Mazzotta sente la mancanza. E sentirlo dà una stretta al cuore.

La saga tv del Commissario Montalbano è di fatto rimasta un’incompiuta: se Camilleri ha chiuso narrativamente la storia del commissario Montalbano col suo ultimo romanzo, Riccardino, le vicende televisive del commissariato di Vigàta e dei suoi protagonisti si è fermata nel 2021 con Il metodo Catalanotti. Al netto dei tanti racconti che spesso sono stati d’ispirazione per le trasposizioni televisive, all’appello tv mancano due romanzi, ovvero Il cuoco dell’Alcyon, pubblicato nel 2019, e il già citato Riccardino, pubblicato postumo, come da desiderio dell’autore nel 2020. Mancano e mancheranno, visto che all’indomani dell’ultimo film tv Zingaretti dichiarò che per lui l’esperienza di Montalbano si era conclusa: dopo la morte di Camilleri e Sironi, continuare non avrebbe avuto senso.

Quando va in onda Ulisse – La Sicilia di Montalbano

Questo speciale Ulisse dedicato alla Sicilia di Montalbano potrebbe andare in onda dopo la settimana di Sanremo, quindi dal 16 febbraio in poi. Ma vi terremo, ovviamente, aggiornati.

Chissà che lo speciale Ulisse non dia la stura per rivedere tutti i capitoli della serie non tanto in tv – dove ha sempre registrato ottimi ascolti confermandosi la regina delle repliche per la Rai – quanto su RaiPlay. Lo speriamo davvero tanto…