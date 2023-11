Nell’ultimo film-tv per ora prodotto della saga di Montalbano, il Commissario indaga sull’omicidio di uno strozzino ma, soprattutto, s’invaghisce di una donna al punto da pensare di lasciare Livia

L’episodio de Il Commissario Montalbano che Raiuno propone in replica questa sera, mercoledì 15 novembre 2023, alle 21:30, è particolarmente significativo soprattutto per due ragioni: Il Metodo Catalanotti, infatti, è l’ultimo episodio della saga che è stato prodotto, andato in onda nel 2021. Inoltre, ci mostra un Montalbano (Luca Zingaretti) che per la prima volta sembra intenzionato a chiudere la sua storica relazione con Livia (Sonia Bergamasco).

Montalbano – Il metodo Catalanotti, la trama

Il Commissario Montalbano – Il metodo Catalanotti "Ha detto che è stanco, ma in tutti questi anni hai mai sentito dire che era stanco?"➡️ Il Commissario Montalbano Rai – Il metodo Catalanotti⏰ mercoledì #15novembre alle 21.30 su Rai1 e RaiPlay Posted by Radiocorriere Tv on Wednesday, November 15, 2023

Carmelo Catalanotti (Carlo Cartier) è stato assassinato con una pugnalata al petto. Ma quest’ammazzatina, fosse anche solo per la strana compostezza della salma e l’assenza di sangue, presenta subito qualcosa di strano.

Presto Montalbano scopre che la vittima era uno strozzino, benché a suo modo “equo” o almeno non particolarmente esoso. Ma Catalanotti non era solo un usuraio, era anzitutto un fervente e originale artista di teatro, anima e fondatore della Trinacriarte, attivissima compagnia di teatro amatoriale di Vigàta.

La Trinacriarte non è una semplice filodrammatica: buona parte dei suoi soci sono letteralmente posseduti, quando non addirittura invasati, dalla passione per il teatro. Carmelo Catalanotti era il guru di questo gruppo, un guru che sapeva essere geniale, ma anche crudele e sadico.

Tanto che Montalbano si rende conto che proprio nella sua concezione dell’arte tragica e del suo personalissimo e inquietante Metodo è la soluzione del mistero della sua morte. A complicare questo già non facile caso ci si metterà l’incorreggibile Mimì Augello (Cesare Bocci) che, nel tentativo di sfuggire al marito cornuto della sua ennesima amante, si imbatterà in un cadavere che sorprendentemente non riuscirà più a ritrovare.

Montalbano – Il metodo Catalanotti, il finale

-ATTENZIONE: SPOILER-

Ad uccidere Catalanotti è stata l’aspirante attrice Maria Del Castello (Antonia Truppo). La donna lo uccide dopo essere stata provocata dall’uomo, che l’aveva scartata per il suo ultimo spettacolo teatrale.

Catalanotti le aveva allora proposto di avere un rapporto con lui, per dimostrare di sapere interpretare il personaggio di una donna che seduce un uomo e poi lo uccide. Prima del rapporto, l’uomo assume delle pillole, che probabilmente gli inducono l’arresto cardiaco. Maria, però, non se ne accorge, e lo pugnala. Montalbano non la arresta, convinto che riceverà una pena minima.

Sul fronte del protagonista, invece, Montalbano seduce Antonia Nicoletti (Greta Scarano), a capo della Scientifica, nonostante la sua relazione con Livia, che cerca di tenere lontano. Antonia è riluttante e gli spiega di non volere relazioni e di preferire concentrarsi sul lavoro.

Quando Antonia deve partire perché trasferita per lavoro, Montalbano la accompagna alla stazione. Antonia, però, non parte e prende per mano il Commissario, lasciando intendere di voler provare ad avere una relazione con lui.

Montalbano – Il Metodo Catalanotti, il cast

Luca Zingaretti: Salvo Montalbano

Salvo Montalbano Cesare Bocci: Mimì Augello

Mimì Augello Peppino Mazzotta: Fazio

Fazio Angelo Russo: Catarella

Catarella Sonia Bergamasco: Livia

Livia Antonia Truppo: Maria Del Castello

Maria Del Castello Carlo Cartier: Carmelo Catalanotti

Carmelo Catalanotti Marina Rocco: Eleonora Ortolani

Eleonora Ortolani Monica Dugo: Anita Pastore

Anita Pastore Aglaia Mora: Dott.sa Barresi

Dott.sa Barresi Maurizio Bologna: Antonio Scimè

Antonio Scimè Giampiero Cicciò: Rosario Lo Savio

Rosario Lo Savio Gaetano Aronica: Ernesto Lopez

Ernesto Lopez Greta Scarano: Antonia

Antonia Caterina Gurrieri: Genoveffa Recchia

Santi Consoli: Michele Tedesco

Montalbano – Il metodo Catalanotti, regista e sceneggiatori

Il film-tv è stato diretto da Alberto Sironi e Luca Zingaretti. Quest’ultimo ha preso le redini della regia dopo la scomparsa di Sironi. La sceneggiatura, invece, è stata scritta da Andrea Camilleri ed Ester Viola. A produrre Palomar e Rai Fiction.

Montalabano, l’ultimo episodio

Il metodo Catalanotti è l’ultimo episodio della serie che è stato girato. Questo nonostante esistano altri due libri di Camilleri, “Il cuoco dell’Alcyon” e “Riccardino”, quest’ultimo pubblicato postuno e che rappresenta il finale della saga letteraria di Montalbaono.

In questi anni si sono rincorse varie voci su un possibile ritorno di Montalbano in tv, ma per ora manca l’ufficialità della produzione di nuovi episodi.

Montalbano – Il metodo Catalanotti, dove vederlo?

Oltre che durante la messa in onda su Raiuno, è possibile vedere Il metodo Catalanotti in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.