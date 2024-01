Montalbano indaga sul ritrovamento del copo di un uomo in un campo, mentre Dolores chiede aiuto per la scomparsa del marito

Secondo appuntamento, questa sera, domenica 21 gennaio 2024 alle 21:25 su Raiuno, con “Gli amori di Montalbano”, il ciclo di film-tv dedicati ad Il Commissario Montalbano che vedono il protagonista interpretato da Luca Zingaretti alle prese con sbandate per belle ma pericolose donne.

Questa sera è la volta de Il campo del vasaio, film-tv andato in onda per la prima volta il 14 marzo 2011 (fu visto da 9,5 milioni di telespettatori, 32,6% di share),in cui ad affiancare Zigaretti c’è Belen Rodriduez, in uno dei suoi primi impegni da attrice.

Montalbano – Il campo del vasaio, la trama

Montalbano (Zingaretti) fa uno strano sogno, in cui il Questore Bonetti-Alderighi (Giacinto Ferro) gli chiede di nasconderlo perché inseguito dalla mafia che ha preso il controllo del Paese: al Commissario, con tanto di pistola puntata contro, si chiede di diventare Ministro dell’Interno. Ma è tutto un sogno: a svegliarlo è Catarella (Angelo Russo), che lo avverte di uno strano omicidio. Un corpo è stato fatto a pezzi e gettato nel campo di un contadino.

Durante le indagini, Montalbano nota che il collega Augello (Cesare Bocci) ha un comportamento irascibile: chiede all’amica Ingrid (Isabell Sollman) di seguirlo. La donna scopre che l’uomo sta mentendo alla moglie, dicendole di essere molto impegnato con il lavoro, cosa non vera.

Alle indagini sul caso del corpo ritrovato si affianca inoltre la richiesta di aiuto di Dolores Gutierrez (Belen Rodriguez), che denuncia la scomparsa del marito Giovanni Alfano, un ufficiale marittimo imparentato con il mafioso Balduccio Sinagra.

Montalbano – Il campo del vasaio, finale

-ATTENZIONE: SPOLIER-

Il cadavere rinvenuto nel campo è proprio quello di Alfano. Montalbano scopre così che ad uccidere l’uomo è stata proprio Dolores, insieme all’amante Pecorini, in modo da poter vivere liberamente la loro storia. Dolores, inoltre, ha sfruttato il suo fascino per sedurre Augello, facendo in modo che dirottasse le indagini altrove e puntasse i sospetti sulla famiglia Sinagra.

Montalbano -Il campo del vasaio, cast

Luca Zingaretti è Salvo Montalbano;

Cesare Bocci è Mimì Augello;

Peppino Mazzotta è Fazio;

Angelo Russo è Catarella;

Isabell Sollman è Ingrid;

Davide Lo Verde è agente Galluzzo;

Giacinto Ferro è Questore Bonetti Alderighi;

Belen Rodriguez è Dolores Gutierrez;

Tuccio Musumeci è Cavalier Pintacuda;

Vincenzo Failla è Tanino;

Costantino Carrozza è avvocato Guttadauro.

Dove vedere Montalbano – Il campo del vasaio?

Oltre che durante la messa in onda su Raiuno, è possibile vedere Il campo del vasaio in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.