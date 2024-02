Per Il Commissario Montalbano ed il ciclo “Gli amori di Montalbano” è il turno di “Un covo di vipere”. Il film-tv, in onda questa sera, domenica 4 febbraio 2024, alle 21:30 su Raiuno, è andato in onda per la prima volta nel 2017 ed è stato già replicato due volte, nel 2019 e nel 2020. Alla sua prima visione, l’episodio registrò 10.674.000 telespettatori (40,8% di share).

Montalbano – Un covo di vipere, la trama

Montalbano (Luca Zingaretti), indaga sulla morte di Cosimo Barletta (Marcello Mazzarella), un imprenditore che è stato ucciso con un colpo di pistola alla testa mentre stava facendo colazione. Durante le indagini, il Commissario scopre che la vittima aveva numerose foto di donne nude, che ricattava, e che era un famoso strozzino di Vigata. Sono loro le prime indiziate, ma il loro alibi le scagiona del tutto.

Non solo: la vittima, come scopre il protagonista, stava per modificare il proprio testamento per donare tutto ad una ragazza che aveva conosciuto da poco e di cui si era innamorato. L’autopsia sul corpo di Barletta rivela però che l’uomo, poco prima di essere ucciso, era anche stato avvelenato.

Secondo le indagini dunque non una, ma due persone hanno agito separatamente ed in modo autonomo a poca distanza l’uno dall’altra per ucciderlo. Nel frattempo, il protagonista fa la conoscenza di Camastra (Alessandro Haber), vagabondo che Livia (Sonia Bergamasco) prende a cuore e che decide di aiutare.

Montalbano – Un covo di vipere, finale

-ATTENZIONE: SPOILER-

L’assassino di Barletta è Arturo, suo figlio in difficoltà economiche e che aveva diseredato. Ad avvelenarlo, invece, è stata la figlia Giovanna (Valentina Lodovini), con cui l’uomo aveva intrapreso da tempo una relazione incestuosa e che era gelosa della nuova compagna del padre, temendo di perdere l’eredità.

Il caso è legato anche a Camastra: l’uomo è un chirurgo caduto in disgrazia dopo la morte di un paziente ed ha assistito al suicidio della moglie di Barletta, gettatasi in mare dopo aver scoperto l’incesto. La stessa Giovanna, poco prima di essere raggiunta dalla Polizia, si toglie la vita avvelenandosi, spiegando le ragioni del suo gesto all’interno di una lettera e chiedendo a Montalbano di mantenere il segreto.

Montalbano – Un covo di vipere, il cast

Luca Zingaretti: Salvo Montabano

Cesare Bocci: Mimì Augello

Peppino Mazzotta: Giuseppe Fazio

Angelo Russo: Catarella

Davide Lo Verde: Galluzzo

Roberto Nobile: Nicolò Zito

Sonia Bergamasco: Livia

Marcello Perracchio: Pasquano

Marcello Mazzarella: Cosimo Barletta

Valentina Lodovini: Giovanna

Alessandro Haber: Camastra

Giovanni Visentin: Giudice Tommaseo

Montalbano- Un covo di vipere su RaiPlay

Oltre che durante la messa in onda su Raiuno, è possibile vedere Un covo di vipere in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.