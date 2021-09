“Montalbano non è mai stato un problema di soldi. Diciamo che per me è stata una avventura professionale e umana meravigliosa. Adesso mi sembra conclusa. L’autore non scrive più e anche il mio amico regista, Alberto Sironi, se ne è tristemente andato. Ha senso terminare la saga filmando gli ultimi due romanzi inediti anche in segno di rispetto verso di loro? Oppure è proprio la loro mancanza a suggerire un rispettoso silenzio? Propendo per la seconda ipotesi“. Con queste parole, concesse al quotidiano La Repubblica, Luca Zingaretti annuncia, di fatto, la fine de Il Commissario Montalbano.

La dichiarazione è una notizia perché arriva due mesi dopo le parole di Angelo Russo, nel cast della fortunatissima fiction fin dalla prima stagione nei panni del mitico Catarella. Durante un’intervista alla tv siciliana Teleiblea, Russo si era lasciato scappare (con tanto di video a testimoniarlo) che sia lui che il resto del cast avrebbero già firmato l’opzione per tornare sul set.

Dunque, niente film su Il cuoco dell’Alcyon (uscito nel 2019) né tantomeno su Riccardino, il romanzo finale della saga che Andrea Camilleri – scomparso a luglio del 2019 – ha tenuto per ultimo, con la volontà di farlo pubblicare solo dopo la sua scomparsa.

Già nel 2020 Zingaretti, sempre intervistato da Repubblica, espose pubblicamente le sue perplessità in merito alla realizzazioni di nuovi episodi di Montalbano: “Le ultime regie le ho fatte io, ma non so se cedere il testimone e finire in bellezza o visto che siamo arrivati fino a qua fare gli ultimi ceno metri, se fare un anno sabbatico o dopo vent’anni un congedo definitivo“.

Ora i dubbi hanno lasciato spazio ad una decisione che appare definitiva.

Ricordiamo che Il metodo Catalanotti, ultimo film tv a ora realizzato della collection de Il commissario Montalbano, è stato trasmesso da Rai1 a marzo scorso Rai1 ed è stato visto da oltre 9 milioni di telespettatori.