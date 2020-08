Luca Zingaretti parla del futuro del Commissario Montalbano: "Non so se ho voglia ancora"

Sono trascorsi ventuno anni dal primo episodio de Il Commissario Montalbano, ma ora la serie di mamma Rai si trova davanti a un bivio. Luca Zingaretti potrebbe essere pronto a dire addio al personaggio: "Da tempo mi dico che bisogna chiudere questa esperienza meravigliosa, questa cavalcata trionfale", ha detto.

Intervistato da Repubblica, l'attore ha parlato del futuro del personaggio creato da Andrea Camilleri:



Non certo per il personaggio di cui mi sono innamorato profondamente. Penso abbia raccontato l’Italia degli ultimi vent’anni. È che in questi anni sono morti compagni di viaggio che per me erano fratelli, Andrea Camilleri, il regista Alberto Sironi, lo scenografo Luciano Ricceri, colleghi anziani. Le ultime regie le ho fatte io, ma non so se cedere il testimone e finire in bellezza o visto che siamo arrivati fino a qua fare gli ultimi ceno metri, se fare un anno sabbatico o dopo vent’anni un congedo definitivo".