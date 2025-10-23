Il commissario più amato d’Italia: 5 curiosità imperdibili su Montalbano

Il Commissario Montalbano è una serie televisiva Rai di grande successo, basti pensare che anche le repliche raggiungono 5 milioni di telespettatori. Tratto dagli omonimi libri di Andrea Camilleri, purtroppo non ci saranno nuove stagioni, ma anche le passate ciclicamente vengono rimandate in onda e ottengono sempre un seguito enorme.

La serie è stata trasmessa per la prima volta nel 1999 e da quel momento è diventata uno dei prodotti televisivi italiani di maggiore successo. Il personaggio di Montalbano ha conquistato il pubblico, con quel suo carattere schivo, l’acume di un commissario di tempi passati e il fascino di Zingaretti, è diventato una figura che conoscono praticamente tutti. Sebbene Il Commissario Montalbano, come abbiamo detto, è tutt’oggi seguitissimo, non tutti conoscono le 5 curiosità sul personaggio e le sue storie.

Tutto quello che c’è da sapere su Il Commissario Montalbano, le curiosità

Andrea Camilleri nei suoi scritti non lasciava nulla al caso e per questo alcune curiosità che gravitano attorno ai romanzi di Montalbano, poi divenuti anche racconto televisivo, hanno un significato ben preciso. La prima tra tutte riguarda la scelta del nome Montalbano che non è affatto casuale, bensì un omaggio che Camilleri ha voluto fare allo scrittore Manuel Vàsquez Montalbàn, tra l’altro suo parente lontano.

I luoghi del racconto, così come della serie televisiva, sono fittizi ma ispirati a location reali. Fela è Gela e Montelusa è Agrigento. Poi c’è il commissariato di Vigata che è il municipio di Scicli, così come la casa di Montalbano si trova nella realtà a Punta Secca. Parliamo, infatti, di luoghi che sono spesso visitati dai fan della serie televisiva. Vigata, invece, è Porto Empedocle, la città natale di Andrea Camilleri.

Lo scrittore ha parlato spesso del successo di Montalbano e come è arrivato a scrivere questi romanzi, l’ideazione del famoso commissario è ispirata al nonno dello scrittore, Carmelo. In tanti, invece, si chiedono se Camilleri avesse descritto Montalbano come una persona simile a Luca Zingaretti, ma in realtà l’autore non ha mai parlato dei dettagli dell’aspetto fisico del protagonista e così l’interpretazione dell’attore è stata una scelta televisiva.

Un’ultima curiosità riguarda il protagonista, Salvo Montalbano che, sebbene nuoti tantissimo e ha scelto di vivere davanti al mare, in realtà avrebbe la fobia del mare. Il successo della serie televisiva è sopravvissuto alla scomparsa di Andrea Camilleri, la serie Il Commissario Montalbano è tornata in onda su Rai1, con una puntata settimanale ogni martedì sera alle 21.30. La dimostrazione che parliamo di una serie televisiva che non annoia mai, i racconti dei singoli casi, così intrinsechi di significati, omaggi e storia, potrebbero essere rivisti più e più volte. Non è un caso, infatti, che la Rai torni a trasmetterli periodicamente, sa bene che da un punto di vista degli ascolti, il commissario di Vigata è una garanzia.