Rai, torna Montalbano: l’annuncio e gli episodi

Il 6 settembre di quest’anno Andrea Camilleri avrebbe compiuto cento anni. Per omaggiare l’ispiratore della celebre saga televisiva – uno dei maggiori successi della storia recente di Rai Fiction – i vertici di viale Mazzini hanno pensato a un ritorno in tv del popolarissimo commissario interpretato da Luca Zingaretti.

Il commissario Montalbano torna insomma in prima serata a intrattenere il pubblico, nuovamente invitato a immergersi nelle atmosfere di Vigata insieme alla squadra capitanata da Salvo Montalbano, pronta a districarsi tra delitti misteriosi, indagini e colpi di scena sullo sfondo degli scenari iconici della Sicilia secondo Camilleri.

Il commissario Montalbano torna in Rai

Gli spettatori torneranno ancora una volta a rivedere il mondo di Montalbano, la serie cult con il mitico commissario ormai inscindibile nell’immaginario collettivo dal volto di Luca Zingaretti, sempre impegnato a risolvere gialli tra un brusco risveglio e una telefonata con Livia, per non parlare delle discussioni con il dottor Pasquano.

Il commissario più amato della tv tornerà insieme al suo inseparabile team: Domenico “Mimì” Augello, Giuseppe Fazio, Agatino Catarella, pronti a muoversi tra le meravigliose spiagge della Sicilia e una sosta ristoratrice da Enzo, il mitico ristorante della serie. Non si tratta però di episodi inediti, come sicuramente sperano i tanti appassionati del commissario Montalbano.

La Rai ha pensato di fare un omaggio al celebre scrittore siciliano, a sei anni dalla scomparsa di Andrea Camilleri (17 luglio 2019), riproponendo tutti gli episodi della serie con Luca Zingaretti come protagonista. Al momento non sono previsti nuovi episodi de Il commissario Montalbano, anche se non si escludono nuove puntate in futuro, magari sulla scia del prequel Il giovane Montalbano (con Michele Riondino nei panni di Salvo Montalbano da giovane) o sotto forma di reboot della serie madre.

Il ritorno di Montalbano in tv: la Rai manda in onda i vecchi episodi per omaggiare Camilleri

L’ultimo episodio inedito de Il Commissario Montalbano risale a quattro anni fa. Era l’8 marzo del 2021, quando Rai1 propose Il Metodo Catalanotti. Lo stesso Zingaretti da allora si è defilato escludendo l’idea di tornare a indossare nuovamente i panni del commissario Montalbano. Nel 2021 Peppino Mazzotta (l’interprete di Giuseppe Fazio) ha spiegato in un’intervista la fine del progetto.

«Il Montalbano televisivo è concluso. Non credo si faranno altre puntate: le notizie che abbiamo ricevuto finora dicono così. Sono venute a mancare tutte le figure chiave: lo scrittore Andrea Camilleri, il regista Alberto Sironi e lo scenografo Luciano Ricceri», aveva detto Mazzotta che però aveva anche aggiunto: «L’ultimo romanzo di Montalbano, Riccardino, non è stato girato, e io penso e ho sempre detto che sarebbe un dovere morale fare almeno quello, perché chiude la vicenda del commissario. Ma bisogna rispettare la decisione presa».

A questa speranza molti appassionati della serie si attaccano nella speranza che Zingaretti torni un’ultima volta a interpretare Montalbano. E non si può escludere che questa operazione Rai per il centenario di Montalbano non si prefigga di rinfocolare l’interesse per la serie e, chissà, spronare i protagonisti a “finire il lavoro”. Di certo al momento c’è solo che a partire dall’autunno 2025 la Rai tornerà dunque a riproporre in ordine cronologico tutti i 37 episodi de Il commissario Montalbano.