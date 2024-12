La Prima della Scala 2024 ha conquistato il pubblico scaligero, che ha tributato al cast e al maestro Chailly un lunghissimo applauso alla fine delle 4 ore di opera trasmesse anche in diretta su Rai 1.

La forza del destino, con la regia teatrale di Leo Muscato, ha avuto una bellissima resa televisiva grazie soprattutto alla regia di Arnalda Canali e alla fotografia di Riccardo De Poli, che hanno esaltato la scena teatrale costruita da Federica Parolini e le luci di Alessandro Verazzi. Il movimento del palco, l’ideazione della scenografia insieme allo studio registico della Canali – con un piano camere che hanno non solo colto le sfumature espressive dei protagonisti in scena ma offerto una notevole profondità narrativa – hanno reso quest’opera televisivamente coinvolgente, incredibilmente dinamica e con una forza cinematografica che ha espanso a dismisura i ‘limiti’ spaziali del teatro. Il momento in cui Leonora canta “Io non amarlo? … Me, pellegrina ed orfana” diventa una carrellata che accompagna la donna nella profondità della sua disperazione, quella di amare Alvaro e di dare dolore al padre.

Sicuramente ha brillato Anna Netrebko che ha offerto un’interpretazione meravigliosa della ‘sventurata’ Leonora. Ma non da meno sono stati gli altri interpreti, in particolare la mezzosoprano Vasilisa Berzhanskaya, strepitosa nei panni di Preziosilla.

Tornando a un ambito televisivo e in attesa degli ascolti di questa Prima Scala 2024, ne approfittiamo per ripercorrere gli ascolti tv della Prima della Scala, trasmessa in diretta dalla Rai dal 2010, prima su Rai 5 e dal 2016 su Rai 1.

Gli ascolti della Prima della Scala in tv

È dal 2010 che la Rai trasmette in diretta tv la Prima della Scala. Per i primi 5 anni andò su Rai 5, poi l’opera balzò su Rai 1, con ascolti talvolta interessanti. Vediamo di riassumerli qui in attesa dei dati di quest’anno.