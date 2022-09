Gli ascolti tv di ieri, 12 settembre 2022, segnano ufficialmente il via alla stagione televisiva 2022/23. C’è ancora qualche ritardatario che partirà nei prossimi giorni, ma il grosso è ormai fatto. Nel daytime mattutino si completa il percorso delle prime puntate con il ritorno di Unomattina, Storie Italiane, É sempre mezzogiorno, Forum, I fatti vostri e novità al pomeriggio come Bella mà su Rai 2, oppure Lingo su La7. Ma non solo, mentre la prima serata di Rai 1 viene dedicata alla replica dello speciale di Ulisse dedicato ai 70 anni da regina in ricordo di Elisabetta II, su Rai 2 ha debuttato Nudi per la vita.

Ma andiamo a vedere nel dettaglio gli ascolti della giornata di ieri:

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 Ulisse – Il piacere della Scoperta “Elisabetta II, l’ultima regina” ha registrato 2.932.000 telespettatori, per uno share del 18.89%, mentre su Canale 5 il film Midway ha ottenuto 1.462.000 telespettatori, share 10.8%. Su Rai 3 Rai Parlamento – Elezioni politiche 2022 registra 470.000 telespettatori, share 2.55% (Vita), 282.000 e l’1.62% (Mastella) e 199.000 per l’1.24% (+Europa). Su Rai 2 Nudi per la vita ha ottenuto 1.362.000 telespettatori, share 7.93%. Su Italia 1 il film Cinquanta sfumature di grigio ha registrato un netto di 1.103.000 telespettatori, share 6.79%. Su Rete 4 Quarta Repubblica è stata vista da 798.000 telespettatori, share 6.36%, mentre su La7 Speciale Atlantide – Elisabetta II, regina per sempre ha ottenuto 544.000 telespettatori, share 3.48%. Su Tv8 Gomorra – La serie è stata vista da 346.000 telespettatori, share 2.1%. Su Nove Little Big Italy ottiene 518.000 telespettatori, share 3%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access Soliti ignoti – Il ritorno su Rai 1 ha registrato 3.549.000 telespettatori, share 18.59%, mentre Paperissima Sprint su Canale 5 2.975.000 telespettatori, share 15.69%. Su Rai 2 Tg2 Post ha ottenuto 780.000 telespettatori, share 4.04% mentre su Rai 3 Blob ha raccolto .000, % e a seguire Via dei Matti n.0 853.000, 4.65%, Il cavallo e la torre 1.379.000, 7.29%, quindi Un posto al sole che registra 1.529.000, 7.93%. NCIS: New Orleans su Italia 1 registra 1.084.000 telespettatori, share 5.67% mentre Stasera Italia su Rete 4 ottiene nella prima parte 926.000 telespettatori, share 4.90% e nella seconda 990.000, 5.18%. Su La7 Otto e mezzo ha fatto registrare 1.505.000 telespettatori, share 7.85%, mentre su Tv8 100% Italia ha ottenuto 518.000 telespettatori, share 2.7% e su Nove Don’t Forget The Lyrics ha registrato 383.000 telespettatori, share 2%.

Ascolti tv Preserale

Nel preserale Reazione a catena su Rai 1 ha registrato nel segmento L’intesa vincente 2.533.000 telespettatori, share 24.47% e nel game un netto di 3.847.000, 27.88%, mentre su Canale 5 Caduta Libera ha registrato nel segmento Inizia la sfida 1.583.000 telespettatori, share 16.22% e nel game un netto di 2.416.000, 18.18%. Su Rai 2 Blue Bloods ha ottenuto un netto di 848.000, 5.01%, mentre su Italia 1 NCIS ha ottenuto 506.000 telespettatori, share 3.14%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto 769.000 telespettatori, share 4.34%, mentre su La7 Lingo – Parole in gioco ha registrato 138.000, 1.12%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina ha totalizzato un netto di 595.000 telespettatori, share 13.56%, mentre UnoMattina ha registrato un netto di 739.000, 18.09%; a seguire Storie Italiane 778.000, 20.86% nella prima parte e 771.000, 16.55% nella seconda. È sempre mezzogiorno ha ottenuto 1.476.000, 15.72%. Su Rai 2 I fatti vostri ha registrato nella prima parte 422.000 telespettatori, share 7.69% e la seconda parte 759.000, 8.48%, mentre su Rai 3 Agorà ha ottenuto 209.000, 4.74% e nel segmento Extra 167.000, 4.46%, mentre Elisir 198.000, 4.43%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 614.000, 6.28% e Passato e Presente 412.000, 3.26%. Su Canale 5 Mattino Cinque News ha ottenuto 857.000 telespettatori, share 20.08% e 787.000, 21.08%, con Forum a 1.367.000, 20.20%. Su Italia 1 CSI: NY ha registrato 220.000 telespettatori, share 3.57% e su Rete 4 RIS: Delitti Imperfetti ha dato la linea al Tg4 con 74.000 telespettatori, share 1.68% e dopo il Tg Il Segreto ha ottenuto 142.000, 1.52% e La signora in giallo 511.000, 4.17%. La7 ha ottenuto con Omnibus 206.000 telespettatori, share 4.78%, nel segmento News 129.000, 3.73% e nel Dibattito 209.000, 4.69%; quindi Coffee Break 170.000, 4.53% e L’aria che tira 242.000, 4.89% e L’aria che tira Oggi 423.000, 4.33%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno registra 1.798.000, 15.36% e 1.570.000, 16.81%, Il paradiso delle signore raccoglie 1.531.000, 19.28% e a seguire La vita in diretta nella presentazione 1.402.000, 19.04% e nel programma 1.769.000, 22.15%. Su Rai 2 Ore 14 ha registrato 454.000 telespettatori, share 4.21%; Bella ma’ 353.000, 4.37%. Su Rai 3 #Maestri ha ottenuto 308.000, 3.56%, Geo 663.000, 8.35%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.361.000 telespettatori, share 18.93%, Una vita 1.974.000, 17.44% mentre Un altro domani 1.834.000, 18.76%, Speciale Tg5 1.576.000, 19.93%, Pomeriggio Cinque nella presentazione 1.159.000, 15.73%, nel programma 1.305.000, 16.05% e nel segmento I Saluti 1.310.000, 14.84%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 523.000 telespettatori, 4.33%, mentre The Mentalist 318.000, 4.12%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 768.000 telespettatori, 7.29% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 333.000, 4.07% e il film Delitto ai Caraibi un netto di 275.000, 3.47%. Su La7 Tagadà ha registrato 298.000 telespettatori, share 2.65% nella presentazione e 261.000, 3% nel programma. Storie di un regno 171.000, 2.19%.