Storie Italiane riparte dalla Regina Elisabetta II. Il talk show mattutino, condotto per il decimo anno consecutivo da Eleonora Daniele e tornato in onda oggi su Rai 1, ha offerto ai telespettatori, una puntata che è ruotata quasi interamente attorno ad un unico tema.

Nei giorni in cui nel Regno Unito si stanno scrivendo pagine di storia, come già affermato nel caso di Quarto Grado, concentrarsi sulla propria mission e non occuparsi di ciò che sta avvenendo nel mondo è compito decisamente complicato.

Storie Italiane è un programma da sempre maggiormente improntato su tematiche sociali, vicende e problemi della gente comune. Con lo speciale sulla Regina Elisabetta II e su Re Carlo III, la missione del programma non è stata tradita in quanto il talk show si è sempre occupato anche di stretta informazione e di fenomeni di costume. I dieci minuti finali di puntata dedicati agli ultimi sviluppi riguardanti la scomparsa di Angela Celentano lasciano la sensazione che, probabilmente, la puntata avrebbe potuto essere ripartita in modo migliore, riguardo i tempi.

Molto è stato condizionato dalla decisione di seguire in diretta, con immagini tratte dalla BBC e con traduzione simultanea, il discorso del Re a Westminster.

Tutt gli argomenti inerenti e riconducibili alla morte della Regina e alla conseguente proclamazione di Re Carlo III, da Harry e Meghan alla morte di Lady D, dai numerosi scandali a corte alla regina consorte Camilla, sono stati trattati, in studio, attraverso servizi, ospiti e collegamenti. Eleonora Daniele detta tempi e ritmi con decisione e si destreggia senza difficoltà tra i numerosi ospiti, considerando anche la complessità di condurre un programma che permette poche pause.

Nella seconda parte del programma, abbiamo assistito anche alla novità di questa dodicesima edizione, uno spazio più ampio per le interviste one-to-one.

Con la nuova edizione di Unomattina in fase di rodaggio, si può prevedere che Storie Italiane punterà con decisione, per questo inizio di stagione, sulla casa reale di Windsor, non solo perché trattasi di un argomento sempre valido in ogni occasione ma, ovviamente, anche per il lungo addio alla Regina, attualmente in corso, che si concluderà con i funerali del prossimo 19 settembre.

La nuova edizione di Storie Italiane sarà giudicabile davvero quando l’effetto Re Carlo III sarà svanito.