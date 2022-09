E’ sempre mezzogiorno 2022 – 23, Antonella Clerici e la magia del bosco: una favola contemporanea senza tempo

Antonella Clerici, con ‘E’ sempre mezzogiorno’ 2022 – 23, ha trovato la formula magica per vivacizzare il mezzogiorno di Rai 1. Poche semplici regole: gustose ricette alla portata di tutti, un cast fisso di chef ed esperti assai genuini, giochi telefonici di una tv vintage che non passa mai di moda.

La padrona di casa ci fa rivivere l’atmosfera suggestiva del bosco fin dal suo ingresso in studio. Ascoltiamo i suoni della natura, gustiamo i profumi di stagione, ci caliamo perfettamente in un clima fatato che, per oltre un’ora, ci allontana dal tran tran di tutti i giorni, dai problemi della vita.

Antonella Clerici TvBlog Summer Celebrity Hits: Antonella Clerici presenta...

Con garbo, la conduttrice, dopo la pausa estiva, riabbraccia gli amici del ‘Fantabosco’ ed il suo pubblico. Come se il tempo si fosse fermato. Nel primo giorno di scuola, la Clerici passa, pure, in rassegna le vacanze dei suoi cuochi (come quella di Lorenzo Biagiarelli, neo concorrente di ‘Ballando con le stelle’ in Corea) focalizzandosi sulle tradizioni culinarie locali.

Antonella tira fuori la parte più dolce nell’interazione (seppur attraverso il cavo di una cornetta) con i propri fedelissimi spettatori. E’ curiosa, sentitamente coinvolta, pone domande. Uno scambio piacevole, una chiacchierata tra amici/he che non si vedono da tempo. E’, forse, questo aspetto molto familiare del programma a creare una sorta di appuntamento fisso della giornata, un momento di coccole collettivo attorno alla buona cucina.

‘E’ sempre mezzogiorno’ è senza tempo, ha la capacità (più unica che rara) di plasmarsi in base alle stagioni. Un tesoro prezioso da valorizzare senza troppi sconvolgimenti. Perché la semplicità, in tv, paga… sempre!