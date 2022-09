La nuova edizione di Forum inizia puntuale, alle 11, con una breve introduzione della conduttrice, Barbara Palombelli, ormai volto binomio del programma, dopo 10 anni al timone:

“Inizia oggi, pensate, la 38esima edizione di questo programma e inizia anche la mia decima stagione. Ogni volta questa sigla mi fa tremare, ogni anno un’emozione diversa. Ho pensato al mio sogno da bambina, andavo dietro al televisore per capire se c’è qualcuno dietro. Quel sogno è ancora qui, dentro di me, ogni volta è un “Grazie” quello che mi viene in mente. Stiamo preparando un’edizione ricca, piena di novità. Avremo degli studenti di legge che seguiremo e li prepareremo agli esami, cercheremo di appassionarli”

La puntata inizia con la presentazione della new entry Roberta, che si racconta a Paolo Ciavarro, e che sarà presente in studio nel corso di questa stagione. Forum inizia con un omaggio alla Regina Elisabetta (inclusa una foto della conduttrice insieme alla Regina, con la quale è stata a cena per due volte).

Fluidità è il tema affrontato oggi, durante la prima puntata di questa nuova edizione. Melita Cavallo è il giudice del primo caso trattato. Tommaso chiama in causa Giorgia, la compagna della figlia Carolina, 17enne, con cui convive. Le due ragazze sarebbero innamorate ma per l’uomo c’è ‘qualcosa di sbagliato’.

Il tema della fluidità viene raccontato dalla storia di Carolina -presente anche lei in studio- vittima di bullismo dai compagni di classe poiché si vestiva con abiti maschili e che si definisce “non binaria”. Nel corso della sua esistenza, Carolina ha tentato più volte di togliersi la vita.

Dalla fluidità all’accettazione, si parla anche di omofobia, del mondo intorno, dando anche la parola al Presidente dell’Associazione Genderlens, Giovanni del Giaccio:

Carolina, affiancata dal suo curatore, ricorda di essere stata additata come il “maschiaccio”, quando era piccola (“Mi sentivo in difetto, sbagliata…”). La giovane è stata ricoverata in un centro di recupero e ha conosciuto Giorgia, sentendosi finalmente bene.

Come già anticipato, Forum spazia partendo dal tema della puntata per parlare del mondo che ci circonda, dell’attualità. Dalla fluidità si passa ai rischi di suicidio, alla discriminazione o alle famiglie che non sono accoglienti. Moniti e racconti che possono -e vogliono- sensibilizzare e informare il pubblico a casa, con esperti pronti a divulgare e, soprattutto, spiegare temi forse non sempre noti a tutte le generazioni. E proprio la fluidità è la parola che più rappresenta il concept del programma, intesa nella concezione di ‘attitudine delle particelle di un fluido a scorrere le une sulle altre’. Perché il tema della giornata diventa elemento chiave trattato in diverse sfumature e modalità.

Il caso iniziale, come a volte accade a Forum, non lesina lo spin-off con le parole dell’ex fidanzato di Carolina, Marco, che interviene con un video dedicato alla sua ex compagna (“Non riesco ad immaginarmi senza di lei, il senso di vuoto che ha lasciato dentro di me. Bisogna aver cura del sentimento degli altri, delle persone che tengono a noi”). Una parentesi di colore che poco aggiunge al racconto iniziale e al focus di questo caso.

La sentenza si esprime a favore delle due ragazze conviventi e impone un versamento di 800 euro al mese da parte del padre, inclusi soldi aggiuntivi in caso di iscrizione all’Università da parte di Carolina.

Forum – giunto alla sua 38esima edizione- ormai è diventato un classico di Canale 5 e gli ascolti confermano il riscontro e l’affetto da parte del pubblico. Pochi i cambiamenti, molte le conferme. Confermata la squadra di giudici composta da Melita Cavallo, Francesco Foti, Simona Napolitani e Bartolo Antoniolli. Insieme a loro “i ragazzi di Forum”: Paolo Ciavarro, Camilla Ghini, Sofia Odescalchi, Ladislao Liverani. Si unirà la new entry Roberta Fontana, giovane pilota di aerei e attrice. Saranno presenti anche l’influencer Giulia Campesi e i giornalisti Claudio Giambene e Giulia Lea Giorgi.

Oltre agli “uditori”, la novità include la presenza di alcuni studenti di legge che avranno la possibilità di usufruire della struttura e delle competenze della squadra di lavoro della trasmissione.