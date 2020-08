Milly Carlucci a TvBlog: la mia canzone delle canzoni del Festival di Sanremo

Proprio in questi giorni su TvBlog è online un torneo in cui chiediamo ai nostri lettori di eleggere la loro canzone preferita fra quelle che hanno vinto il Festival di Sanremo. Attraverso 7 post, decennio per decennio, andremo a scegliere la canzone preferita dei nostri lettori, per poi mettere in gara le dieci prime classificate arrivando cosi ad eleggere la canzone delle canzoni vincitrici del Festival di Sanremo.

Abbiamo chiesto ai conduttori delle varie edizioni del Festival la loro o le loro canzoni preferite di questi 70 anni di Festival. Dopo Pippo Baudo, Claudio Cecchetto, Piero Chiambretti, Fabio Fazio, Simona Ventura, Antonella Clerici, Maria De Filippi, Carlo Conti e Paolo Bonolis oggi è la volta di Milly Carlucci che ha co-condotto il Festival di Sanremo nel 1992 con Pippo Baudo.

Ecco dunque cosa ci ha detto Milly Carlucci :

Il brano che preferisco all'interno dell'immenso repertorio del Festival di Sanremo non è fra quelli che hanno vinto. Si tratta di Almeno tu nell’universo dell'edizione 1989. Un capolavoro di interpretazione di Mia Martini. Un testo struggente di amore universale. È una delle più belle canzoni di sempre con un’apertura musicale meravigliosa. Mimì rende tutto speciale e va dato atto a Maurizio Fabrizio e Bruno Lanzi di aver scritto un capolavoro senza tempo.

