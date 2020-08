Simona Ventura a TvBlog: la mia canzone delle canzoni del Festival di Sanremo

Proprio in questi giorni su TvBlog è online un torneo in cui chiediamo ai nostri lettori di eleggere la loro canzone preferita fra quelle che hanno vinto il Festival di Sanremo. Al termine di queste eliminatorie ci sarà la finale con le sette prime classificate di ciascuna manche, arrivando cosi ad eleggere la canzone delle canzoni vincitrici del Festival di Sanremo.

Abbiamo chiesto a molti presentatori della kermesse canora più famosa del nostro paese di dirci qual è la loro canzone preferita fra quelle che hanno vinto il Festival. Nei giorni scorsi abbiamo ospitato i contributi di Pippo Baudo, Claudio Cecchetto, Piero Chiambretti e Fabio Fazio, oggi è il turno di Simona Ventura che ha condotto l'edizione 2004 del Festival di Sanremo.

Ecco dunque cosa ci ha detto Simona Ventura a tal proposito:

La mia canzone preferita fra quelle che hanno trionfato al Festival di Sanremo è Nel blu dipinto di blu di Domenico Modugno (cantata insieme a Johnny Dorelli) nel Festival del 1958. Parlando invece del mio Festival che ho condotto nel 2004, posso dire che è stato antesignano di quello che sarebbero stati in seguito i "talent" avendo noi portato a casa quell’edizione senza il contributo delle case discografiche, dando quindi spazio ad artisti dell’Accademia di Mogol e ad altri in quel momento senza contratto con le varie etichette. Vinse il più famoso di loro, Marco Masini con il pezzo "L’uomo volante". Avendolo preparato in un mese (più o meno) lo ricordo come un’esperienza faticosa ma entusiasmante. Ogni mattina, prima della conferenza stampa, mi fermavo in una chiesetta per dire una preghiera. I risultati degli ultimi giorni di quel Festival vinsero chi ne voleva la fine e consegnarono il Festival di Sanremo a successi futuri.