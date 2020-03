Coronavirus, quando riprenderanno le trasmissioni sospese: tutte le date

Di Marco Salaris martedì 17 marzo 2020

Le date, le ripartenze: ecco quando i palinsesti televisivi torneranno alla normalità.

La tv è in stand-by. L'Italia come la tv si è metaforicamente fermata ma deve andare avanti nel mezzo di un'emergenza sanitaria forte come non si vedeva dal dopoguerra. Si parla tanto di responsabilità ai tempi dell'#iorestoacasa, ebbene anche il piccolo schermo si è fatto portatore del messaggio con continui avvertimenti sui comportamenti da assumere lungo un periodo che sembra non avere tempi brevi.

Le reti generaliste hanno ormai spento quasi completamente l'intrattenimento leggero, chi per lasciar spazio agli approfondimenti di informazione, chi per precauzioni del caso e chi rimettendo mano agli scaffali per salvare il salvabile con i grandi classici per tutta la famiglia. I palinsesti giorno dopo giorno hanno subìto un repentino cambio adeguandosi a situazioni rischiose che vi abbiamo reso note oltre che a decisioni direzionali (anche discusse). Una situazione singolare, probabilmente unica nella storia della televisione.

TvBlog guarda avanti con un'occhio alla famosa (ricercata ora come non mai) luce in fondo al tunnel. Vi terremo al passo sulla ripresa della regolare programmazione Rai, Mediaset e dei canali che hanno sospeso le loro trasmissioni tra fine febbraio e marzo 2020.

Di seguito l'elenco aggiornato dal 17/3/2020: