Mediaset manda in onda le repliche di Avanti un Altro, Bonolis: "Non capisco"

Di Giulio Pasqui domenica 15 marzo 2020

Emergenza Coronavirus: Mediaset sceglie di trasmettere le repliche di Avanti un Altro, Paolo Bonolis polemizza.

Paolo Bonolis non comprende (e non sostiene) la scelta di Mediaset di trasmettere le repliche di Avanti un Altro al posto degli episodi inediti registrati prima dell'emergenza Coronavirus. Poche ore fa l'azienda ha comunicato la rimodulazione del daytime legata a "evidenti problemi organizzativi". Sono saltate le registrazioni di Uomini e Donne e salta pure la diretta di Forum, mentre il game della fascia preserale cede il passo alle vecchie puntate nonostante fossero già pronte per coprire l'intero periodo di messa in onda.

Paolo Bonolis, su Instagram, ha espresso il suo dissenso:

Ho appena letto il comunicato di Mediaset che informa del fermo di tre trasmissioni:

FORUM, UOMINI E DONNE ed AVANTI UN ALTRO. Prendo atto della decisione aziendale ma leggo nel loro testo la seguente frase: “le registrazioni delle nuove puntate dei tre programmi riprenderanno appena la situazione lo consentirà.” Non capisco. Le nostre puntate sono tutte già registrate. Gli ascolti sono ottimi e la gente, in questi giorni difficili, rintraccia in esse un momento di svago. Perché interromperci quando il prodotto è completo e già a loro completa disposizione non necessitando quindi di ulteriori registrazioni? Mah.

Attraverso un comunicato Mediaset ha comunicato che la regolare messa in onda dei programmi riprenderà appena la situazione lo consentirà.