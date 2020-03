Coronavirus, Rai 3 sospende Agorà, Blob e Chi l'ha visto? dal 16 marzo

Di Giorgia Iovane lunedì 16 marzo 2020

Tra precauzione e casi di positività, Rai 3 sospende tre programmi da lunedì 16 marzo 2020.

Rai 3 deve rinunciare ad altri tre appuntamenti del suo palinsesto a striscia e settimanale. Da lunedì 16 marzo, infatti, vengono sospesi Agorà, Blob e Chi l'ha visto?.

La presenza di un ospite poi risultato positivo al Coronavirus ha spinto Agorà a sospendere le proprie trasmissioni per verifica e sanificazione. Agorà non andrà in onda di sicuro fino a venerdì 20 marzo. Poi si vedrà

Agorà,





La positività al Coronavirus di un ospite intervenuto nei nostri studi ci impone il massimo rigore nei controlli sanitari. Agorà domani non sarà in onda al fine di garantire la sicurezza di tutti. Ci vediamo prestissimo su @RaiTre #agorarai pic.twitter.com/8gEzEjedCG

— Agorà (@agorarai) March 15, 2020

Sospeso anche Blob. L'appuntamento delle 20, che finora è riuscito a raccontare la tv prima del Coronavirus, è stato sospeso per due settimane. L'invito della redazione è quello di mantenersi in contatto tramite i social per raccontare ciascuno a proprio modo questi 'Strani giorni'. Al posto di Blob andrà in onda Nuovi Eroi.





" STRANI GIORNI ".

A seguito delle misure restrittive adottate dal

Governo per fronteggiare l'emergenza coronavirus,

la direzione di #Rai3 ha deciso di sospendere la programmazione di #Blob per 2 settimane

a partire da oggi... pic.twitter.com/msjWdh8Ytf

— Blob (@BlobRai3) March 16, 2020



Continuate comunque ad affacciarvi e

a commentare dalla e sulla nostra "finestra"

questo strano pezzo di vita...

Non perdiamoci di vista,

La redazione di #Blob...

— Blob (@BlobRai3) March 16, 2020

Sospeso per una settimana anche Chi l'ha visto? che la scorsa settimana ha avuto peraltro un doppio appuntamento, con la puntata consueta del mercoledì cui si è aggiunta una puntata speciale sul Coronavirus venerdì 13. Anche in questo caso si tratta si una sospensione precauzionale dovuta alla presenza in studio mercoledì scorso del viceministro alla Sanità Pierpaolo Sileri, risultato positivo. Mercoledì 18, quindi, Rai 3 trasmetterà altro, anche se la redazione non si ferma, sia pur da remoto.