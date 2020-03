Coronavirus, Mediaset rinvia (ancora) il ritorno in onda de Le Iene, il programma di Italia 1: "Ci spiace, non dipende da noi"

Di Massimo Galanto giovedì 26 marzo 2020

Il ritorno in onda del programma di Italia1 slitta dal 9 al 23 aprile: "Ci spiace non esserci in questo momento in cui la richiesta di informazione e intrattenimento è così centrale"

Le Iene torneranno in onda su soltanto il 23 aprile e non il 9 come inizialmente previsto. Lo ha deciso il comitato programmi di Mediaset, come comunica la trasmissione di Italia 1 attraverso i suoi canali social.

Si tratta di un ulteriore slittamento in avanti rispetto al 9 aprile, data in cui era prevista la ripartenza del programma dopo lo stop avvenuto i primi di marzo a causa della positività al coronavirus di uno dei redattori.

Terminata la quarantena, Le Iene sarebbero dovute tornare in palinsesto il 25 marzo ma, a causa della chiusura di gran parte delle attività nel nostro paese decisa dal governo, Le Iene erano state fermate. Nel comunicato del programma si legge:

Ora, se pur pronti ad entrare in campo, dovremo aspettare altre settimane in panchina. Ci spiace molto di non poter essere presenti in questo momento in cui la richiesta di informazione e intrattenimento è così centrale. Non dipende da noi. Torneremo così, come già detto, giovedì 23 aprile.

Non è un buon momento per la trasmissione di Davide Parenti. L'iniziativa annunciata sui social qualche giorno fa per intrattenere il pubblico in questo periodo di emergenza, Quarantena League, infatti, è stata cancellata per problemi burocratici-legali.

La speranza è che il ritorno in onda del 23 aprile non subisca ulteriori rinvii.