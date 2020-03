Coronavirus: registrato un caso nella redazione de Le Iene, trasmissione sospesa

Di Marco Salaris domenica 8 marzo 2020

AdnKronos: "Il programma verrà interrotto per due settimane".

AGGIORNAMENTO ORE 15:00 - Arriva la nota ufficiale del programma che conferma quanto precedentemente detto:



Nella redazione del programma di Italia 1 “Le Iene” si è verificato un caso di positività al Coronavirus.

Nonostante il caso non riguardi la squadra di professionisti presente negli studi televisivi, Mediaset ha preferito sospendere il programma per cautela sanitaria e ha invitato tutti i professionisti coinvolti a restare in isolamento domiciliare.

Pertanto le prossime puntate del programma non andranno in onda in attesa degli sviluppi della situazione.

