La Prova del cuoco, ecco quando tornerà in onda (Anteprima Blogo)

Di Massimo Galanto venerdì 24 aprile 2020

Ecco fino a quando bisognerà attendere per rivedere, dopo la sospensione del programma per coronavirus, Elisa Isoardi ai fornelli in diretta su Rai1

Dopo avervi anticipato che lunedì 4 maggio su Rai1 torneranno in onda con puntate inedite Vieni da me con Caterina Balivo e L'Eredità con Flavio Insinna, siamo in grado di raccontarvi in anteprima quando è previsto che torni in tv La Prova del cuoco con Elisa Isoardi.

Secondo quanto risulta a Blogo, la data scelta dovrebbe essere quella di lunedì 11 maggio, come di consueto a partire dalle ore 11.55. La stessa conduttrice, alcuni giorni fa, in diretta su Instagram, aveva spiegato che "stiamo cercando di ritornare l’11 maggio". In quell'occasione, peraltro, aveva lanciato una frecciatina apparentemente polemica a proposito della mancata programmazione delle repliche del cooking show (scelta praticata, per esempio, per L'Eredità):

Tanto le nostre repliche non le mandano, prima cosa… vabbè, lasciamo perdere va…

Nelle prossime settimane, dunque, andrà di nuovo affollandosi il palinsesto del daytime della rete ammiraglia della tv pubblica, dopo la sospensione di molti titoli a causa dell'emergenza coronavirus. In questo periodo i programmi di daytime rimasti in onda con puntate inedite sono stati Unomattina, Vita in diretta e Storie italiane.