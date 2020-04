I retroscena di Blogo: Vieni da me e l'Eredità verso il ritorno lunedì 4 maggio su Rai1

Di Hit giovedì 23 aprile 2020

Il piano di ripartenza dei programmi del day time di Rai1

Come sta accadendo al nostro paese che sta tentando faticosamente di riacquistare una certa normalità, cosa questa che dovrebbe accadere dopo il 4 maggio, anche la nostra televisione sta iniziando a ripartire.

Come già accennato da queste parti sono i programmi del day time che si sta ragionando di far ripartire, ovviamente con tutti i crismi del caso.

Secondo quanto apprendiamo lunedì 4 maggio torneranno in onda con puntate inedite Vieni da me con Caterina Balivo e l'Eredità con Flavio Insinna. Il primo programma andrà in diretta, il secondo dovrebbe iniziare a registrare la settimana prima per poter essere in onda da lunedì. Tornando quindi in onda due programmi cardine del day time della prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo.

Il pomeriggio di Rai1 dunque vedrà in onda alle 14 Vieni da me, quindi alle 16 La vita in diretta e alle 18:40 le nuove puntate dell'Eredità.