Coronavirus, Porta a Porta torna in onda stasera dopo lo stop della scorsa settimana

Di Massimo Galanto martedì 17 marzo 2020

Bruno Vespa, che aveva protestato per la decisione aziendale di sospendere il suo programma, torna a presidiare la seconda serata di Rai1

Insieme alla notizia del ritorno in onda di Domenica In, dopo la sospensione di una sola settimana per l'emergenza sanitaria da coronavirus, arriva anche quella che riguarda Porta a Porta. Il programma di seconda serata di Rai1 condotto da Bruno Vespa, infatti, tornerà a partire da oggi, martedì 17 marzo. Era stato fermato, non senza scatenare proteste e polemiche, dalla Rai per "una disposizione aziendale di carattere prudenziale" applicata a "tutte le persone che sono state a stretto contatto con soggetti positivi al coronavirus nei propri studi". Il riferimento, in particolare, era alla recente ospitata del segretario del Partito democratico Nicola Zingaretti, poi risultato positivo.

Porta a porta, che sarebbe stato sostituito da uno speciale del Tg1, stasera andrà in onda alle ore 23.30, al termine del film Ricomincio da noi. Al momento non sono stati resi noti gli ospiti, anche se appare ovvio che in primo piano ci sarà la pandemia da coronavirus e il decreto del governo con le misure economiche per fronteggiarla. Intanto, Vespa è sbarcato su Facebook, chiamando la sua pagina Bruno Vespa autentico.