Sanremo 2020, prima conferenza stampa in diretta

Di Giorgia Iovane martedì 14 gennaio 2020

Sanremo 2020 entra nel vivo con la prima conferenza stampa ufficiale della 70° edizione.

12.54 "Ho voluto un Sanremo come l'ho sempre pensato io e non l'ho voluto fare adagiato sul passato, sulle 69 edizioni precedenti. Ha sì un occhio al passato, ma guarda al presente e al futuro. Marano è colui che mi ha richiamato per darmi Mezzogiorno in famiglia quando il telefono non squillava da anni, mi conosce da tantissimo tempo"

12.53 Amadeus: "Quando il 2 d'agosto ho ricevuto la telefonata di TUTTA L'AZIENDA per Sanremo 2020 è stata una grandissima emozione. Sono tranquillo però perché è il sogno di quando ero bambino."

12.52 Antonio Marano parla come se fosse un direttore...

12.52 Marano parla di Sanremo come "evento sociale" e cita De Masi ("Se vuoi capire il Paese devi vedere Sanremo"). Non so se lo dicesse in senso positivo però...

12.50 Prima immagine ufficiale della scenografia di Sanremo 2020 nella clip di Rai Pubblicità.

12.46 Clip per presentare tra Palco e Città: coinvolti Casinò, Ariston, Piazza Borea D'Olmo col truck Rai, Piazza Colombo con un palco live e Casa Siae, quindi PalaFiori. Forte Santa tecla con Mostra. Nessun luogo in più, direi, se non IL PALCO LIVE TRA ARISTON E PALAFIORI. Ne sentiremo delle bellissime secondo me. C'è di tutto, come ormai da qualche tempo: radio, digital, tv, local, social.

12.45 Marano, Rai Pubblicità, parla del Progetto Tra Palco e Città: di fatto lo sviluppo progressivo di un'idea iniziata un paio di anni fa con la tensostruttura in piazza e poi concretizzatosi l'anno scorso con le attività anche al Forte.

12.43 Primo video: il promo. Uhm. S'è visto poco finora.... Ma si conclude la Saga.

12.42 Sindaco, fai bene a ricordare che Sanremo è promozione del territorio. E facciamo qualcosa per riaprire il Mc Donald's in piazza, perché quando ristoranti e bar chiudono per fine turno, resta solo quello...

12.39 "Sindaco, per dirla con una canzone, siamo ancora qua": la parola passa al Sindaco di Sanremo.

12.37 Primo intervento, Sindoni, Presidente del Casinò, che ospita la conferenza. Presenta gli eventi organizzati dal Casinò per il festival.

12.34 Vicedirettore Rai 1 e responsabile progetto Claudio Fasulo, Elena Capparelli, direttore di Raiplay e il presidente di Rai Pubblicità Antonio Marano per il cote Rai.

12.33 Ecco entrare tutte le donne di Amadeus.

12.32 Sembra che i relatori al tavolo siano 14. Sempre meglio di 13.

12.31 Arriva Amadeus. Stessa posa dei Soliti Ignoti.

12,09 Laura Chimenti, Tg1, è al banco dei relatori.

12.08 Manca mezz'ora all'inizio, ma la regia streaming ci offre già un interessante sguardo sul backstage della conferenza.

Mostra il resto del contenuto...

Sanremo 2020, prima conferenza stampa in diretta

Prima conferenza stampa del 70° Festival di Sanremo: oggi, martedì 14 gennaio, alle 12.30 al Teatro del Casinò di Sanremo si celebra il primo atto ufficiale di Sanremo 2020 e sarà anche la prima occasione ufficiale per vedere Amadeus in veste di Direttore Artistico del Festival della Canzone Italiana. E noi seguiremo questa prima conferenza stampa come sempre live.

La 70esima edizione del Festival di Sanremo andrà in scena da Teatro Ariston (e su Rai 1) da martedì 4 a sabato 8 febbraio prossimo: meno di un mese dal debutto e già tante polemiche sulle spalle, prima con l'annuncio 'spezzettato' dei cantanti Big in gara, poi per 'il caso' Rula Jebreal, quindi per i tanti nomi di co-conduttrici e ospiti che affiancheranno il conduttore Amadeus nelle 5 serate (ultima annunciata in ordine di tempo Mara Venier, che aprirà la serata finale). Potrebbe anche arrivare qualche immagine ufficiale della scenografia di Gaetano Castelli, di cui sono circolate immagini in anteprima nei giorni scorsi.

Ormai consolidati i 24 Big in gara, è tempo di conoscere ufficialmente co-conduttrici e ospiti di Sanremo 2020. E sarà questo uno dei momenti più attesi di questa conferenza, che segna anche un altro passaggio importante, quello di testimone alla direzione di Rai 1.

Proprio oggi, infatti, dovrebbero essere formalizzate le nomine dei nuovi direttori di rete con l'arrivo di Stefano Coletta da Rai 3 a Rai 1, al posto di Teresa De Santis, che abbiamo visto protagonista nelle ultime due edizioni del Festival. Vedremo chi ci sarà al fianco di Amadeus sul palco del teatro del Casinò a fare gli onori di casa con lui.