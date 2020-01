Sanremo 2020, la scenografia di Gaetano Castelli (FOTO)

Di Giorgia Iovane sabato 11 gennaio 2020

Sanremo 2020 svela la sua scenografia, firmata da Gaetano Castelli.

La scenografia di Sanremo 2020 fa capolino per la prima volta in una foto pubblicata da Il Secolo XIX online sabato 11 gennaio, a pochi giorni dalla prima conferenza stampa ufficiale della 7o° edizione del Festival della canzone Italiana, fissata per martedì 14 gennaio.

L'immagine della scenografia di Sanremo 2020 svela in parte il progetto di Gaetano Castelli, cui è stata affidata la realizzazione. Lavori in corso al Teatro Ariston di Sanremo ormai in pieno fermento visto che il sipario si alzerà martedì 4 febbraio per la prima delle cinque serate dell'edizione numero 70.

Forme morbile e avvolgenti, orchestra che ritrova il suo posto nel golfo mistico, ai piedi della scena, e toni neutri: un progetto decisamente diverso dagli ultimi due (direi opposto a quello di Sanremo 2018, giusto per fare un esempio), ma che mi ricorda molto la scenografia di Sanremo 2012, firmata sempre da Castelli per il secondo Festival condotto da Gianni Morandi. Linee curve e grande arco luminoso anche nel Sanremo 2004 condotto da Simona Ventura o in quello 2010 di Antonella Clerici, giusto per restare negli anni Duemila.

Aspettiamo di vederla finita e di sentirla raccontata dai progettisti. Diciamo che c'è 'aria di famiglia', per dirla con l'Amadeus dei Soliti Ignoti.

Immagine tratta da Il Secolo XIX