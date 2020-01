Sanremo 2020, Alketa Vejsiu conduttrice con Amadeus

Di Ivan Buratti martedì 14 gennaio 2020

La conduttrice e produttrice albanese nel cast della settantesima edizione del Festival di Sanremo 2020

Alketa Vejsiu sarà una delle donne ad affiancare Amadeus nella conduzione della settantesima edizione del Festival di Sanremo. Il nome della conduttrice albanese è stato rivelato durante la prima conferenza stampa dedicata all'evento, in onda su Rai 1 dal 4 all'8 febbraio 2020. Salvo cambiamenti dell'ultima ora, la donna sarà sul palco del teatro durante la serata di giovedì, dedicata alle cover, insieme a Georgina Rodriguez.

Alketa Vejsiu, classe 1984, è uno dei volti simbolo della televisione albanese, per cui conduce e produce programmi di successo come X Factor, Dance With Me e Chi ha incastrato Peter Pan. Un'artista a trecentosessanta gradi, che nella sua lunga carriera ventennale, ha spaziato dalla musica al giornalismo, dall'organizzazione di eventi alla moda. Nata a Tirana, come tanti suoi connazionali ha imparato a parlare la lingua italiana grazie alle trasmissioni Rai e Mediaset, perfezionandone l'uso a scuola. Amante dello spettacolo nostrano, in una recente intervista ha rivelato di apprezzare molto lo stile di conduzione di Paolo Bonolis, Fiorello e Maria De Filippi, di cui apprezza la capacità di intuire la "mentalità collettiva della gente". Tra le presentatrici che stima maggiormente, inoltre, c'è Paola Perego, sua ospite nella finale della quinta edizione di Dance With Me (ve ne avevamo parlato qui), ma anche Lorella Cuccarini, Ambra Angiolini e Raffaella Carrà.

Lo scorso giugno, Alketa Vejsiu aveva affermato che il suo più grande sogno professionale sarebbe stato quello di salire sul palco dell'Ariston per "condurre, cantare, ballare, parlare e condividere amore tramite la musica". Un sogno che oggi diventa realtà, un'opportunità di spessore per la conduttrice di intraprendere una carriera florida anche nel piccolo schermo italiano.