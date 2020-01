Nomine Rai, domani il Cda: Coletta a Rai1, Di Meo a Rai2, Calandrelli a Rai3

Di Massimo Galanto lunedì 13 gennaio 2020

Il Cda si dovrebbe tenere mentre a Sanremo Amadeus (senza Teresa De Santis?) presenterà il cast completo del Festival

Stefano Coletta alla direzione di Rai1 (come anticipato da Blogo) e dell'Intrattenimento di prime time, Ludovico Di Meo alla guida di Rai2 e della direzione Cinema e serialità, Silvia Calandrelli a Rai3 e alla direzione Cultura, Franco Di Mare all'Intrattenimento del day time, Angelo Teodoli al Coordinamento generi, Duilio Giammaria ai Documentari, Eleonora Andreatta (confermata) alla direzione Fiction, Luca Milano alla direzione Ragazzi: queste le proposte di nomina, a quanto si apprende, formalizzate dall'ad Rai Fabrizio Salini in vista del consiglio di amministrazione di domani, martedì 14 gennaio.

Per i New Format si farà il job posting, mentre sarà assegnata in seguito la direzione Approfondimento. Alla guida della Distribuzione, altra figura chiave prevista dal piano industriale, sarà indicato Marcello Ciannamea.

Per le nomine, stavolta, dovrebbe essere fumata bianca, dopo l'ennesimo rinvio arrivato prima di Natale. Previsti altri punti all'ordine del giorno, tra cui, come scrivo il sito lospecialista.tv, il budget 2020, i palinsesti aprile-maggio 2020, la nuova policy social, la nuova policy su produttori, agenti e artisti, la nuova policy sulle trasferte all’estero, il canale istituzionale e il canale in inglese.

Da segnalare che il Cda si terrà (a Roma) nella stessa giornata in cui a Sanremo, con inizio previsto alle ore 12.30, si terrà la conferenza stampa di presentazione del cast del Festival. Al fianco del direttore artistico e conduttore della kermesse Amadeus ci sarà l'attuale direttrice di Rai1 Teresa De Santis?