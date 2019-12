Nomine Rai, ennesimo rinvio. Salini: "Politica resti fuori". Pd lo attacca

Di Massimo Galanto giovedì 19 dicembre 2019

Il Partito Democratico contro l'amministratore delegato della tv pubblica: "Non faccia la vittima e si metta a lavorare seriamente"

"Io sono un uomo di azienda, per me la priorità è aumentare la competitività della Rai, supportare la produzione di un'offerta di qualità e non giocare a tetris con le pedine della politica". È lo sfogo dell'amministratore delegato Rai Fabrizio Salini raccolto stamattina dal quotidiano La Repubblica, dopo il nuovo rinvio delle nomine della tv pubblica:

Parliamoci chiaro: siamo in un contesto in cui le istituzioni faticano a trovare nomi di garanzia per tanti posti rilevanti: pensiamo alle authority per la privacy e per le comunicazioni che sono bloccate da qualche mese. (...) Oggi abbiamo una urgenza: avviare il piano industriale. Ritardare questo passo per venire incontro alle esigenze di una parte politica è inaccettabile per chi, come me, è stato nominato ad con l'esplicito mandato di tenere la politica fuori dalla Rai.

Ricordiamo che lo schema, che al momento non riesce a trovare l'ok definitivo di tutte le parti politiche, prevederebbe la promozione di Stefano Coletta alla direzione di Rai1, mentre per Rai2 sarebbe presto l'arrivo di uno tra Marcello Ciannamea e Ludovico Di Meo. Destinato a Rai3 Franco Di Mare, con Giuseppina Paterniti in uscita dal Tg3 per il coordinamento generale e sostituita da Mario Orfeo.

Il Pd, intanto, per bocca del vicecapogruppo alla Camera, Michele Bordo, va all'attacco di Salini (che per Repubblica rigetta con fermezza l'ipotesi dimissioni):