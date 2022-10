Un avvocato, una famiglia che non vive sotto lo stesso tetto, dei colleghi ed amici ognuno con una propria visione della vita. Si potrebbe riassumere così il cast di Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso, la nuova serie tv che Raiuno propone da giovedì 20 ottobre 2022, anche in streaming su RaiPlay.

Tratta dalla saga letteraria di Diego De Silva (anche sceneggiatore degli episodi), questa nuova fiction segna anche un importante svolta nella carriera di Massimiliano Gallo, qui alla sua prima prova da protagonista assoluto, dopo anni in cui ha partecipato a numerosi progetti di successo, sia al cinema che in tv.

Al fianco di Gallo ci sono attori ed attrici che formano il cast principale, a cui si aggiungono degli interpreti che fungono, invece, da guest-star di puntata. E alcuni nomi sono eccellenti. Ma andiamo a scoprire insieme il cast di Vincenzo Malinconico.

Massimiliano Gallo è Vincenzo Malinconico

Avvocato civilista, fra i tanti che si barcamenano come possono per restare a galla nel soprannumero del mercato delle libere professioni. Filosofo naturale, rimuginatore compulsivo, è dotato di un forte spirito di osservazione e di un senso del ridicolo con cui eroga perle di saggezza di cui però non sa servirsi. Divorziato, due figli, piace alle donne per la sua insicurezza ma, pur intrecciando ogni volta delle relazioni significative, sembra che non riesca a realizzare una vita sentimentale compiuta.

Massimiliano Gallo, dopo il teatro, negli anni Duemila debutta prima in tv e poi al cinema, diventando sempre più un volto noto al grande pubblico. La notorietà è aumentata in particolare grazie alla partecipazione a due serie Rai ancora in onda, I Bastardi di Pizzofalcone (è il Vice questore Luigi Palma) ed Imma Tataranni (è Pietro, il marito della protagonista).

La famiglia di Vincenzo Malinconico

Teresa Saponangelo è Nives

Ex moglie di Malinconico, è una psicologa di successo. Dopo il divorzio da Vincenzo ha inspiegabilmente ritrovato l’attrazione nei suoi confronti, continuando a farci l’amore di nascosto di tanto in tanto. Ha messo sempre prima il lavoro e poi la famiglia, rischiando così di predicare bene e razzolare male in termini di rapporti umani. Quando Malinconico accenna a rifarsi una vita sentimentale, in lei albeggia la gelosia e il desiderio di ricreare la famiglia di un tempo.

Teresa Saponangelo ha recitato ne La Nuova Squadra, Rossella e Squadra Antimafia-Palermo Oggi. Al cinema, è comparsa in “È stata la mano di Dio”, per cui ha vinto un David di Donatello come Miglior attrice non protagonista.

Chiara Celotto è Alagia

Figlia di Nives e del suo precedente compagno, è “vittima” dei menu vegetariani di Nives, ha una tresca culinaria con Vincenzo, che la porta segretamente a ingozzarsi di cheeseburger. Tra i due vige un rapporto meraviglioso, di complicità e confidenza, privo di qualsiasi gerarchia. Capita spesso, infatti, che sia lei a dare consigli a lui.

Chiara Celotto è comparsa in un paio di episodi de L’Amica Geniale, ma Vincenzo Malinconico è la prima fiction del cui cast fisso fa parte.

Francesco Cavallo è Alfredo

Figlio di Vincenzo, aspirante documentarista, manifesta i segni di una sessualità liquida che Malinconico fatica a comprendere, annegando più di una volta nell’imbarazzo di certe strane situazioni.

Francesco Cavallo ha recitato al cinema ne “La scuola cattolica” e “Mio fratello mia sorella”.

Lina Sastri è Nives

Madre di Nives, ex suocera di Malinconico (a lui legatissima), che all’indomani di una diagnosi di cancro trova l’occasione per diventare completamente sincera e godere dell’assoluta libertà di dire sì e no a proprio piacere. Vincenzo è ammirato dalla sua tenacia. E lei ricambia adorandolo.

Vincitrice di tre David di Donatello per “Mi Manda Picone”, “Segreti segreti” e “L’inchiesta”, Lina Sastri in tv è apparsa recentemente in Christian.

I colleghi di Vincenzo

Denise Capezza è Alessandra Persiano

L’avvocatessa più bella e corteggiata del tribunale, s’innamora di Malinconico nella prima puntata e fa di tutto per trovare un futuro a una relazione instabile come la loro. Ironica e maliziosa, è la leggenda sessuale degli avvocati e non si fa capace di come Malinconico, destinatario del privilegio di averla accanto, si lasci spesso distrarre dalla propria famiglia, lasciando che l’ambizione di diventare una coppia stabile naufraghi continuamente.

Denise Capezza, dopo aver recitato nella serie turca Uçurum, è comparsa in Gomorra-La serie, Baby e Bang Bang Baby.

Luca Gallone è Benny la calamita

Collega di Vincenzo, un avvocato svogliato che lavora in Tribunale solo perché ha eredito un ricco portafoglio clienti dal padre.

Luca Gallone è nel cast de L’Amica Geniale, nei panni di Vittorio Greco, padre della protagonista Elena.

Gli “amici” di Vincenzo

Giovanni Ludeno è Espedito Lenza

Vecchio amico di Vincenzo, divide con lui uno studio in affitto. Ragioniere (ma sulla targhetta ha fatto scrivere “Certified accountant”) è costretto a dormire in ufficio su un canotto da quando la moglie lo ha cacciato di casa per via della sua inguaribile passione per le donne.

Giovanni Ludeno, in tv, interpreta anche Antonio Forte, il migliore amico della protagonista di Lolita Lobosco.

Francesco Di Leva è Amodio Tricarico

Diavolo custode che la camorra assegna a Malinconico nella prima serie. Un Virgilio nel girone della delinquenza che conosce tutto e tutti e si fa rispettare con le cattive anche quando non ce n’è bisogno. La sua presenza, associata all’imbarazzo di Vincenzo, genererà innumerevoli situazioni comiche.

Interprete in numerosi film, Francesco Di Leva è comparso in tv anche ne Il clan dei camorristi.

Carlo Massarini è Mister Fantasy

Celebre giornalista musicale e conduttore del programma cult degli anni Ottanta, è l’amico immaginario che compare di tanto in tanto a Vincenzo, vestito proprio come quando conduceva il programma e pronto a dispensare consigli che non sempre, però, saranno seguiti.

Altri personaggi

Michele Placido è Ugo Maria Starace Tarallo, protagonista di un caso di puntata;

Ana Caterina Morariu è Veronica Starace Tarallo, protagonista di un caso di puntata;

Gianfelice Imparato è Romolo Sesti Orfeo, protagonista di un caso di puntata;

Giacomo Rizzo è Giustino Talento.