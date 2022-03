Amazon Prime Video propone un’altra novità tutta italiana, che questa volta farà fare un viaggio nel tempo di una trentina di anni ai suoi abbonati. Si chiama Bang Bang Baby la nuova serie tv proposta dalla piattaforma streaming, un’idea tutta italiana che unisce family e crime. La cosa vi incuriosisce? Allora proseguite nella lettura per saperne di più!

Bang Bang Baby a Canneseries

Bang Bang Baby è stata selezionata per essere tra le dieci serie in gara a Canneseries 2022, quinta edizione del Festival interamente dedicato alle serie tv che si tiene a Cannes, in Francia, dal 1° al 6 aprile. La serie concorrerà nella categoria “Long Form”, ovvero quella dedicata alle serie lunghe.

Bang Bang Baby, uscita

Per quanto riguarda la sua uscita, invece, Prime Video ha annunciato che la serie sarà disponibile dal 28 aprile 2022. In particolare, quel giorno usciranno i primi cinque episodi, mentre i restanti cinque saranno messi a disposizione il 19 maggio.

Bang Bang Baby, la trama

© Prime Video & Amazon Studios

Siamo nel Nord Italia, nel 1986. Alice Gianmatteo (Arianna Becheroni) vive in un piccolo paese operaio con la madre Gabriella (Lucia Mascino). Un’adolescenza, la sua, abbastanza grigia, a differenza delle immagini vivide e caotiche della tv di quegli anni.

La sua vita cambia quando scopre che suo padre Santo Maria Baroni (Adriano Giannini), che credeva essere stato ucciso anni prima, in realtà è vivo. Decisa ad incontrarlo, la protagonista parte alla volta di Milano: qui, però, viene inghiottita dalla famiglia del padre, il clan criminale dei Baroni, al cui timone c’è a spietata Nonna Lina (Dora Romano). Pur di restare vicina al padre, Alice decide di entrare nel clan.

Bang Bang Baby, cast

© Prime Video & Amazon Studios

Alla guida del cast c’è la giovane esordiente Arianna Becheroni, nei panni di Alice. Lucia Mascino ed Adriano Giannini interpretano i suoi genitori, mentre Dora Romano sua nonna. Nel cast compaiono anche Antonio Gerardi e Giuseppe De Domenico.

Bang Bang Baby, quante puntate sono?

In tutto, gli episodi della serie sono dieci, ciascuno della durata di circa cinquanta minuti. Come detto, Prime Video li distribuirà in due parti, la prima il 28 aprile e la seconda il 19 maggio.

Bang Bang Baby, regista e sceneggiatori

Alla regia della serie ci sono Michele Alhaique (Romulus, Non uccidere), Margherita Ferri (Zero) e Giuseppe Bonito. La serie, invece, è stata creata da Andrea Di Stefano. A produrre Lorenzo Mieli per The Apartment e Wildside, entrambe società del gruppo Fremantle.

Bang Bang Baby, il teaser

Ecco il teaser di Bang Bang Baby:

Bang Bang Baby, le foto

Ecco le foto di Bang Bang Baby: