Le indagini dei poliziotti più… bastardi della tv potrebbero tornare presto in onda. I Bastardi di Pizzofalcone 4, sebbene dalla Rai non sia giunta ancora nessuna conferma, sembra cosa assai probabile, sia per la disponibilità del cast -in primis Alessandro Gassmann– che per i buoni riscontri ottenuti in termini di ascolto. Cerchiamo di capire qualcosa di più, allora, su una quarta stagione de I Bastardi di Pizzofalcone.

I Bastardi di Pizzofalcone 4 si farà?

Come detto, per ora né da Clemart (che produce la serie) né da Rai Fiction è giunta una conferma su una possibile quarta stagione. Sembra, però, esserci la volontà del cast di tornare sul set appena i loro impegni glielo consentiranno. A dirlo, Alessandro Gassmann, in un’intervista a Tele Sette.

“Tutta la squadra sarebbe felice di girare la quarta stagione”, ha detto l’attore. In un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, invece, Gassmann ha ironizzato con Maurizio De Giovanni, autore dei libri da cui è tratta la serie e sceneggiatore, sul fatto che nella fiction, dalla sua partenza, siano passati solo pochi mesi, mentre dalla messa in onda della prima stagione ad oggi sono passati quattro anni. “Io però sto invecchiando”, ha detto allo scrittore, “devi fare in modo che nei prossimi romanzi ci sia un salto temporale, così posso smettere di tingermi la barba”. L’attore, insomma, non sembra avere affatto intenzione di abbandonare presto il “suo” Lojacono.

I Bastardi di Pizzofalcone 4, quando inizia?

Ma quando andrà in onda I Bastardi di Pizzofalcone 4? I tempi, ovviamente, sono ignoti: nel caso di un rinnovo a seguito della fine della terza stagione, la produzione potrebbe mettersi presto al lavoro per allestire i set e le location. Tra la seconda e la terza stagione sono passati tre anni, anche a causa del lockdown del 2020, che ha bloccato tutti i set.

Raiuno ha poi deciso di aspettare a mandare in onda la serie, facendola debuttare nella stagione autunnale 2021. Se i ritmi di produzione dovessero tornare ad essere più veloci -nonostante i protocolli anti-Covid che sono ancora necessari da seguire- si può ipotizzare che la quarta stagione arrivi i tv prima.

I Bastardi di Pizzofalcone 4, quante puntate sono?

Le prime tre stagioni della serie tv sono tutte composte da sei episodi, della durata di circa cento minuti ciascuno. Nel caso di rinnovo, è molto probabile che quindi si mantenga questo formato e che anche la quarta stagione sia composta da sei episodi ed altrettante prime serate.

I Bastardi di Pizzofalcone 4, il cast

© Anna Camerlingo

Stando alle parole sopra citate di Gassmann, tutto il cast principale potrebbe tornare sul set:

Alessandro Gassman: Giuseppe Lojacono

Carolina Crescentini: Laura Piras

Massimiliano Gallo: Luigi Palma

Tosca D’Aquino: Ottavia Calabrese

Gianfelice Imparato: Giorgio Pisanelli

Antonio Folletto: Marco Aragona

Simona Tabasco: Alex Di Nardo

Gennaro Silvestro: Francesco Romano

Maria Vera Ratti: Elsa Martini

Oltre a loro, vanno ricordati anche Gioia Spaziani (Letizia), Miriam Candurro (Giorgia), Serena Iansiti (Rosaria), Matteo Martari (Buffardi) ed Elisa Pierdominici (Vicky).

I Bastardi di Pizzofalcone 4, i libri

Come da tradizione, anche la quarta stagione prenderà spunto dai libri dedicati alle vicende di Lojacono scritti da De Giovanni. La serie, però, unisce alle sceneggiature tratte dai romanzi anche altre originali, scritte appositamente per la televisione. Ad oggi, i libri non ancora trasposti sul piccolo schermo sono “Fiori” (del 2020) ed “Angeli” (del 2021), editi da Einaudi.

I Bastardi di Pizzofalcone 4, location

Ovviamente, la quarta stagione della serie, nel caso di rinnovo, non può non essere girata che a Napoli, che fin dalla prima stagione accoglie il set e la produzione. La serie è prodotta da Clemart e Rai Fiction.

I Bastardi di Pizzofalcone 4, dove vederlo?

La quarta stagione della serie, una volta realizzata, si potrà vedere anche durante la messa in onda televisiva su RaiPlay, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, e poi su Guida Tv/Replay. A questo link la pagina ufficiale della serie, su cui si possono vedere le tre stagioni precedenti.