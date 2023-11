Mentre Alessandro Gassman riapre l’esperienza di Un Professore, con la seconda stagione pronta ad andare in onda da giovedì 16 novembre 2023, ne chiude un’altra, quella de I Bastardi di Pizzofalcone, la cui ultima puntata va in onda questa sera, lunedì 13 novembre, su Raiuno e su RaiPlay. Se sarà una chiusura definitiva o se I Bastardi di Pizzofalcone 5 si farà, resta ancora un mistero.

I Bastardi di Pizzofalcone 5, le parole di Gassmann e Gallo

L’attore protagonista della serie tv tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni nei giorni scorsi ha pubblicato un commento su X in cui celebra gli anni passati sul set con i colleghi di questa serie diventata una delle produzioni di punta di Rai Fiction fin dalla prima stagione:

Con “IBastardiDiPizzofalcone” lunedì prossimo si chiude la quarta stagione. Abbiamo iniziato a raccontare le avventure di questo commissariato nel 2017, 22 storie, sette anni di lavoro , siamo diventati amici, quasi una famiglia. Non so se ci sarà una quinta stagione, ma comunque… pic.twitter.com/eMpOarXK3l — Alessandro Gassmann 🌳 (@GassmanGassmann) November 7, 2023

“Abbiamo iniziato a raccontare le avventure di questo commissariato nel 2017”, ricorda Gassman, “22 storie, sette anni di lavoro, siamo diventati amici, quasi una famiglia. Non so se ci sarà una quinta stagione, ma comunque grazie a tutti: troupe, produttori, colleghi, e un grazie particolare a Maurizio De Giovanni, senza il quale tutto questo non sarebbe esistito. Grazie al pubblico numeroso, ed a Napoli, la vera protagonista con tutti noi”.

Alessandro Gassmann ammetta che ad oggi non ci sono conferme su una quinta stagione, ma non chiude la porta a un nuovo ciclo di episodi. Della stessa idea Massimiliano Gallo, interprete di Luigi Palma, che intervistato da Tele Sette ha ammesso che la quinta stagione “ci sarebbe nelle intenzioni. Bisogna capire però se riusciremo ad esserci tutti”.

I Bastardi di Pizzofalcone 5 e gli impegni del cast

In effetti, il cast originale della serie in questi anni (grazie anche alla popolarità ottenuta con questa produzione) si è impegnato su altri set, sia di serie tv che di film. Se Gassmann, come detto, è già protagonista di un’altra serie Rai, ovvero Un professore, anche Gallo ha visto in questi anni la sua carriera di fronte a numerosi impegni. Non solo Imma Tataranni (di cui tornerà a girare la quarta stagione), ma anche Vincenzo Malinconico-Avvocato d’insuccesso, la prima serie che lo vede protagonista e di cui sta girando la seconda stagione.

Tra gli altri interpreti del cast, poi, va citata Simona Tabasco che, dopo il successo di The White Lotus 2, ha visto la sua carriera decollare anche a livello internazionale. Dopo aver lasciato Doc-Nelle Tue Mani, quindi, l’attrice potrebbe dire addio anche ai Bastardi, o vedersi costretta a ridurre la presenza della sua Alex Di Nardo.

I Bastardi di Pizzofalcone 4, gli ascolti

A dare man forte ad un possibile rinnovo della serie ci sono anche gli ascolti, che hanno permesso a I Bastardi di Pizzofalcone 4 di essere sempre il programma più visto del lunedì sera. I primi tre episodi (su quattro totali) hanno infatti avuto una media di 3,6 milioni di telespettatori (21% di share).

Se è vero che confrontati con le prime tre stagioni sono numeri inferiori, è altrettanto vero che dal 2017 (anno della messa in onda della prima stagione) a oggi il panorama televisivo è cambiato non poco, senza considerare la crescita delle piattaforme: a questo proposito, I Bastardi di Pizzofalcone resta una delle serie tv più viste di RaiPlay.

I libri de I Bastardi di Pizzofalcone

C’è poi da considerare anche la questione legata alla fonte letteraria da cui è tratta la serie, ovvero i libri di Maurizio De Giovanni: l’ultimo con protagonisti Lojacono & Co., “Angeli”, è del 2021 ed è stato adattato a episodio proprio nella quarta stagione. Ad oggi, dunque, il materiale letterario è esaurito: ma anche se De Giovanni non scrivesse nuovi libri della saga, non sarebbe un problema, dal momento che gli sceneggiatori hanno già lavorato a storie inedite nel corso delle stagioni, cosa che potrebbe fare anche nel caso di una quinta stagione.

I Bastardi di Pizzofalcone 5, uscita

Nel caso di rinnovo della serie, quando uscirà I Bastardi di Pizzofalcone 5? Difficile a dirsi, proprio per via dei numerosi impegni del cast. Tra la quarta e la quinta stagione potrebbero passare due anni, come avvenuto tra la terza e la quarta: in quel caso, rivedremmo la serie in tv nel 2025.

Il finale de I Bastardi di Pizzofalcone 4

L’ultima puntata della quarta stagione, intanto, chiuderà la linea gialla di stagione, legata alle minacce nei confronti di Lojacono (Gassmann) da parte di Rocco Squillace (Paolo Sassanelli), che ora si ritrova a dover difendere sia la sua squadra che la sua famiglia, in particolare la figlia Marinella (Anna Lucia Pierro). Un finale che, però, lascia aperte delle porte sia sul fronte del poliziesco che su quelle delle vite private della squadra.