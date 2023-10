Il mistero con cui comincia I Bastardi di Pizzofalcone 4 riguarda Lojacono (Alessandro Gassmann), ma si potrebbe estendere anche al resto del cast. Perché dall’ultima volta che la serie tv è andata in onda sono passati due anni, ed i telespettatori sono curiosi di sapere come si sono evolute le vite dei poliziotti del commissariato napoletano.

Un mistero che trova risposta con i nuovi episodi della quarta stagione, in onda su Raiuno e su RaiPlay a partire da lunedì 23 ottobre 2023. Scopriamo, così non solo le sorti del protagonista, ma anche di quei colleghi che, nel corso degli anni, sono diventati suoi amici e, nel caso di Piras (Carolina Crescentini), anche qualcosa di più.

Il cast de I Bastardi di Pizzofalcone 4

Alessandro Gassman è Giuseppe Lojacono

Ispettore di Polizia, è stato grazie alla sua tenacia e al suo forte intuito investigativo che il Commissariato di Pizzofalcone si è salvato dalla chiusura. Per le stesse doti, Lojacono si ritrova alle prese con un passato che viene a chiedergli il conto e ha le fattezze di un nemico che cerca vendetta. L’ispettore è sempre stato in grado di distinguere con determinazione quello che è giusto da quello che è sbagliato, ma non si dà pace all’idea di mettere in pericolo quanto ha di più prezioso: la vita di sua figlia Marinella (Anna Lucia Pierro), con la quale è riuscito negli anni a ricostruire faticosamente un rapporto, e la sua squadra di Pizzofalcone. Da lontano e di nascosto osserva i suoi amici, guarda Marinella e Laura Piras piangere per la sua mancanza. E dai suoi sguardi si capisce bene che la storia d’amore con la Pm non è affatto finita come sembrava.

Massimiliano Gallo è Luigi Palma

Vicequestore a capo del commissariato di Pizzofalcone, è lui a condurre la squadra autorizzando le decisioni più delicate. Sa farlo con un senso di responsabilità molto alto e la capacità di essere allo stesso tempo fermo come un capo e sincero come un collega. Ha un divorzio alle spalle, ma si è legato sentimentalmente ad Ottavia (Tosca D’Aquino), nonostante lei sia sposata e molto impegnata nel ruolo di madre di un bambino autistico. Il commissario non ha mai avuto figli, eppure ha legato con il ragazzino sin dal primo incontro.

Carolina Crescentini è Laura Piras

Pubblico Ministero della Procura di Napoli. Ha un carattere forte che sa stemperare con la sua affascinante femminilità. Preparata nel lavoro e stimata dai colleghi, la Piras aveva per anni accantonato la sua vita sentimentale e ricominciato a credere nell’amore grazie all’Ispettore Lojacono. I due hanno vissuto un’appassionata relazione e una breve convivenza che si è conclusa nella terza stagione, quando lei aveva chiesto e ottenuto il trasferimento a Roma. Ma adesso che Lojacono e scomparso è il momento di guardare in faccia i sentimenti più veri. Tanto più che a Napoli c’è da occuparsi anche di Marinella, la giovanissima figlia di Lojacono.

Gianfelice Imparato è Giorgio Pisanelli

Vicecommissario da poco in pensione, torna spesso negli uffici a trovare i colleghi e aiutarli nelle indagini come memoria storica del distretto, essendo nato e cresciuto nel quartiere. Vedovo da molti anni, è stata l’amicizia con Aragona (Antonio Folletto) a tirarlo fuori dalla solitudine nella quale sembrava essersi rinchiuso dopo la morte dell’amata moglie. Ma i tempi sono forse maturi anche per innamorarsi di nuovo.

Tosca D’Aquino è Ottava Calabrese

Vice sovrintendente, un’altissima capacità di operatrice informatica che rende il suo lavoro fondamentale per le indagini. Premurosa e materna, per la squadra è una colonna portante anche per i saggi consigli. Da quando si è innamorata del commissario Palma è diventata più sicura di sé, dopo molti anni di matrimonio con Gaetano durante i quali la passione si è spenta. Il legame con Riccardo, il figlio autistico, resta ancora il suo punto debole. Sarà pronta ad un’interferenza affettiva nel suo ruolo di madre?

Antonio Folletto è Marco Aragona

Agente scelto, il più giovane della squadra. Scapestrato, figlio di papà, raccomandato, vagamente classista e razzista, si atteggia a “Serpico”, ma riesce solo a irritare i colleghi. La sua simpatia, bontà d’animo e ingenuità, però, lo rendono irresistibile all’affetto della squadra, in particolare di Pisanelli. I due hanno nel tempo instaurato un rapporto quasi filiale e una divertente confidenza.

Simona Tabasco è Alessandra Di Nardo

Detta Alex, agente assistente, un talento indiscusso per l’utilizzo delle armi coltivato in anni di esercitazioni al poligono, nonostante il carattere pacato e introverso. Insieme a Romano (Gennaro Silvestre), è spesso impegnata nelle indagini su strada e in azione. Per amore di Rosaria Martone (Serena Iansiti), dirigente della Scientifica, Alex è riuscita ad affrontare i suoi conflitti familiari fino a sposarla. La loro vita coniugale, appena iniziata, nel corso di questa stagione subisce già un piccolo terremoto che ha le fattezze di un bambino.

Gennaro Silvestro è Francesco Romano

Assistente capo, un animo gentile intrappolato dentro un carattere scontroso e minato da violenti attacchi d’ira. Proprio questo difetto ha messo fine al suo matrimonio con Giorgia (Miriam Candurro). Con lei Romano aveva preso in affido una neonata, Giorgina che, dopo una lite coniugale sotto lo sguardo dell’assistente sociale, gli è stata portata via. All’improvviso si è trovato solo e ancora incapace di gestire i suoi eccessi di rabbia. Riuscirà a trovare la strada per diventare un uomo nuovo?

Serena Iansiti è Rosaria Martone

Medico legale, è la moglie di Alex Di Nardo. In questa stagione la coppia si deve prendere cura di un bambino che per qualche tempo rimane a casa loro.

Paolo Sassanelli è Rocco Squillace

Il villain della stagione, un personaggio del passato di Lojacono, che rintraccia e rapisce per vendetta, costringendolo a stare nascosto dalla sua famiglia e dai suoi amici.

Ninni Bruschetta è Caruso

Personaggio del passato di Lajoacono.

Paola Tiziana Cruciani è Teresa

Amica di Pisanelli, con cui c’è del tenero.

Anna Lucia Pierro è Marinella

La figlia di Lojacono.

Domenico Pinelli è Cecere

Nuovo agente del Commissariato.