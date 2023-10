I Bastardi di Pizzofalcone 4 è attesissimo, soprattutto per il finale più che aperto con cui si è conclusa la terza stagione, andata in onda nel 2021. Finalmente ci siamo: la serie tv tratta dalla saga letteraria di Maurizio de Giovanni è pronta a svelare il seguito di quel finale e quindi del protagonista Lojacono (Alessandro Gassmann). Girata a Napoli, I Bastardi di Pizzofalcone fin dalla prima stagione ha raccolto un ottimo consenso di pubblico e critica, con le vicende del commissariato e dei suoi componenti, tutti provenienti da storie da cui erano uscito con le ossa rotte e pronti, grazie ai nuovi amici, di dimostrare di meritarsi una seconda possibilità. Ok, ma cosa è successo a Lojacono? Continuate a leggerlo per scoprirlo!

Quando esce Bastardi di Pizzofalcone 4?

I Bastardi di Pizzofalcone 4 "Sono preda di un ricatto… devo andare fino in fondo per porre fine a tutto questo" Meno di una settimana alla quarta stagione de #IBastardiDiPizzofalcone ➡️ dal #23ottobre su #Rai1 Posted by Radiocorriere Tv on Tuesday, October 17, 2023

La quarta stagione della serie debutta su Raiuno da lunedì 23 ottobre 2023, alle 21:25, prendendo così il posto di Imma Tataranni 3. I Bastardi di Pizzofalcone 4 va in onda a poco più di due anni di distanza dalla terza stagione, che era stata trasmessa nell’autunno 2021.

I Bastardi di Pizzofalcone 4, anteprima RaiPlay

La prima puntata della quarta stagione de I Bastardi di Pizzofalcone, prima della messa in onda su Raiuno, è a disposizione in anteprima su RaiPlay, a partire da sabato 21 ottobre, due giorni prima del debutto televisivo.

Quante puntate sono I Bastardi di Pizzofalcone 4?

In tutto, gli episodi della quarta stagione sono quattro, ciascuno della durata di circa cento minuti (le prime tre stagioni erano invece composte da sei episodi ciascuna). Raiuno li manda in onda uno a settimane, per quatto lunedì. L’ultima puntata va in onda il 13 novembre.

I Bastardi di Pizzofalcone 4, cast

Confermatissimo il cast della serie, con in primis Alessandro Gassman che torna a vestire i panni del protagonista Lojacono, affiancato dagli interpreti già visti nelle prime tre stagioni, tra cui Tosca D’Aquino, Gianfelice Imparato, Antonio Folletto e Gennaro Silvestro (assenti, invece, Maria Vera Ratti, vista nella terza stagione, e Matteo Martari). Da segnalare anche la presenza di Carolina Crescentini, Massimiliano Gallo e Simona Tabasco, che nel frattempo hanno trovato popolarità anche in altre serie, la prima con Mare Fuori, il secondo con Imma Tataranni e Vincenzo Malinconico e la terza con Doc-Nelle Tue Mani e The White Lotus 2.

Alessandro Gassman è Giuseppe Lojacono;

Carolina Crescentini è Laura Piras;

Massimiliano Gallo è Luigi Palma;

Gianfelice Imparato è Giorgio Pisanelli;

Tosca D’Aquino è Ottavia Calabrese;

Antonio Folletto è Marco Aragona;

Simona Tabasco è Alex Di Nardo;

Gennaro Silvestro è Francesco Romano;

Serena Iansiti è Rosaria Martone;

Paolo Sassanelli è Rocco Squillace;

Ninni Bruschetta è Caruso;

Paola Tiziana Cruciani è Teresa;

Alessia Lamoglia è Marinella.

I Bastardi di Pizzofalcone 4, la trama

Le foto de I Bastardi di Pizzofalcone 4 Guarda le altre 11 fotografie → Chi ha rapito Lojacono? Rocco Squillace, un misterioso nemico del passato, ha deciso di vendicarsi. E la sua vendetta è più crudele della morte: Lojacono è condannato a essere solo e reietto, accusato di corruzione, senza più la possibilità di contattare le persone a lui più care.

Squillace lo minaccia di ammazzare la figlia Marinella, se solo si avvicina a lei o ai colleghi di Pizzofalcone. Imbottito di stupefacenti e abbandonato al suo destino, Lojacono sarà costretto a una vita ai margini, mentre tutti piangono la sua morte. In preda al delirio e al dolore dell’astinenza, Lojacono farà di tutto per rimettersi in piedi in un viaggio ai confini della legge. Ma si renderà conto che gli unici al mondo che potranno dargli una mano sono i suoi fidati colleghi di Pizzofalcone.

Marinella e la sua amata Piras resteranno all’oscuro di tutto; se solo dovessero rendersi conto che Lojacono è ancora vivo, Squillace – che le tiene sempre d’occhio – darebbe seguito alle sue minacce. Dal cuore più nascosto del commissariato di Pizzofalcone, Lojacono e tutti i Bastardi condurranno un’indagine segreta per scoprire le prossime mosse del nemico. Attenti a non fare passi falsi, perché ogni errore potrebbe essere fatale.

Intanto, l’attività del commissariato di Pizzofalcone proseguirà come al solito, in un quartiere pittoresco e complesso che offre uno spaccato di tutta la cultura e la tradizione napoletana. Quattro omicidi, uno per puntata, indagini complesse che i Bastardi dovranno svolgere per assicurare il colpevole alla giustizia.

Nella nuova stagione i Bastardi sono tutti al completo e alle prese con una nuova fase della loro vita: Palma e Ottavia scopriranno che la loro storia d’amore comporta molte responsabilità; Romano, ossessionato dalla perdita della figlia che tanto voleva, dopo un ultimo momento di rabbia furiosa riuscirà finalmente a fare i conti con se stesso; Pisanelli e Aragona, costretti a una convivenza assurda e in cerca dei propri spazi e dei propri amori; Alex e Martone, alle prese con una visita inaspettata che metterà in discussione il loro equilibrio.

I Bastardi di Pizzofalcone 4, regista, sceneggiatori e produttori

Dietro la macchina da presa c’è ancora Monica Vullo, già regista della terza stagione, affiancata da Riccardo Mosca. “Questa quarta stagione”, ha detto Vullo, “è ricca di accadimenti ma soprattutto riallaccia rapporti, rinnova gli amori e ne scopre di nuovi. Rende i Bastardi teneri, fragili e allo stesso tempo forti e uniti. Ritrovano la gioia di essere squadra, testuggine e compatta come è accaduto a me e al secondo regista Riccardo Mosca con cui ho condiviso la serie”.

Il soggetto di serie, invece, è di Maurizio de Giovanni, Silvia Napolitano e Francesca Panzarella; l’adattamento del soggetto di serie ed i soggetti di puntata sono di Salvatore Basile ed Angelo Petrella, che hanno anche scritto le sceneggiature con Paolo Terracciano e Massimiliano Governi. La serie è una co-produzione Rai Fiction-Clemart, realizzata con il sostegno della Regione Campania e della Film Commission Regione Campania.

I Bastardi di Pizzofalcone, i libri

La serie tv è tratta dalla saga letteraria di Maurizio de Giovanni, che ha creato i vari personaggi che si vedono in tv. Ad oggi, lo scrittore ha pubblicato dodici libri della saga dei Bastardi di Pizzofalcone: l’ultimo, “Angeli”, è del 2021. La quarta stagione della serie è tratta in particolare da due libri, “Fiori” ed, appunto, “Angeli”, ma sono state inserite anche storie inedite per il piccolo schermo.

I Bastardi di Pizzofalcone, dov’è stato girato?

La serie viene girata a Napoli, città in cui è ambientata la storia. In particolare, i set sono stati allestiti nel quartiere Montesanto, mentre la sede del Commissariato di Pizzofalcone si trova nel Palazzo Carafa di Santa Severina sempre sulla collina. Gli uffici della PM sono invece al Centro Direzionale; Largo Sellaria ospita invece l’abitazione di Lojacono. Le riprese sella quarta stagione sono cominciate a fine 2022.

Dove vedere I Bastardi di Pizzofalcone 4?

Oltre che durante la messa in onda televisiva, è possibile vedere I Bastardi di Pizzofalcone 4 in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della serie, da cui è possibile rivedere tutte le stagioni.