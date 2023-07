La terza stagione di Doc-Nelle tue mani dovrà fare a meno di uno dei suoi personaggi fissi nelle prime due stagioni, ovvero Simona Tabasco. La sua Elisa, infatti, non sarà presente nei nuovi episodi che si stanno girando proprio in queste settimane.

La conferma dell’uscita di scena (definitiva o solo temporanea è da vedere) del personaggio è giunta dalla sua interprete, protagonista nella giornata di oggi, martedì 25 luglio 2023, di un panel al Giffoni Film Festival.

Tabasco non è entrata nei dettagli, ma ha ammesso di non avercela fatta ad “incastrare gli impegni” per riuscire ad essere sul set di Doc 3. D’altra parte, il successo che le ha regalato The White Lotus l’ha fatta conoscere a mezzo mondo, tanto da essere ora molto richiesta anche a livello internazionale.

La sua assenza non è una sorpresa: già in queste settimane sui social network le varie immagini dal set della serie Lux Vide non la vedevano a fianco di Luca Argentero, Matilde Gioli, Pierpaolo Spollon ed il resto del cast, facendo immaginare proprio che Elisa non sarebbe stata presente.

Un personaggio, il suo, che ha trovato il lieto fine nella seconda stagione, sposando Gabriel (Alberto Boubakar Malanchino): la coppia potrebbe avere trovato una nuova destinazione professionale ed aver salutato il Policlinico Ambosiano di Milano in cui è ambientata la serie. Staremo a vedere, insomma, come gli sceneggiatori giustificheranno la sua assenza (e sarebbe divertente se citassero un “viaggio di nozze” proprio in Sicilia, dov’è ambientata The White Lotus 2, recuperabile su NOW).

Il panel di Giffoni è stata però anche l’occasione, per Tabasco, di parlare del suo futuro. Un futuro che, come detto, la vede impegnata anche all’estero, ma che potrebbe anche renderla protagonista del palco italiano più famoso, ovvero quello di Sanremo.

”Non è lontano dai miei pensieri, sarebbe interessante come sfida”, ha confessato, rispondendo alle domande dei giovani presenti in sala. Intanto, si gode il suo momento d’oro e la sua nomination agli Emmy Awards nella categoria Miglior attrice non protagonista di un Drama:

“[È] un grande riconoscimento inaspettato, non pensavo di raggiungere un risultato del genere, sto vivendo questo momento con sorpresa e leggerezza”.

Il suo è uno sguardo a quello che la carriera la sta offrendo, senza dimenticare le sue origini. Non solo lo stesso Giffoni (“ha realizzato i miei sogni”), ma anche il Centro Sperimentale di Roma, dove ha studiato e che fino a qualche giorno fa era stato occupato dagli studenti contrati ad un emendamento che proponeva che il Centro passasse sotto il controllo del Governo. “Penso che ognuno debba essere padrone della casa che abita”, ha commentato. “Gli studenti sono i custodi di quel posto, e a loro deve essere data la responsabilità di decidere”.