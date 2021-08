Verissimo è un rotocalco e talk show in onda su Canale 5 e prodotto da Videonews. E’ condotto da Silvia Toffanin e viene trasmesso ogni sabato dalle 16 circa alle 18:40 dallo studio 10 del centro di produzione Mediaset di Cologno Monzese. La regia del programma è affidata a Marco Beltrami.

Verissimo, puntate

La nuova serie di puntate di Verissimo che andranno a comporre la 26° edizione partirà a metà settembre con una novità: il programma per la prima volta sarà trasmesso anche la domenica, raddoppiando di fatto l’appuntamento con due puntate ravvicinate. La stagione finirà il prossimo maggio 2022, la data non è stata resa nota.

Verissimo, diretta

La trasmissione può essere seguita in diretta tv anche al canale 505 del digitale terrestre, in alta definizione, oppure al canale 105 del bouquet Sky o Tivusat, oppure ancora tramite pc o smartphone con l’app Mediaset Infinity. Accedendo alla sezione delle dirette dei canali Mediaset comparirà il logo di Canale 5. Cliccando sull’icona si ha la possibilità di guardare Verissimo da dispositivo mobile..

Verissimo, replica

In tv momentaneamente non vengono trasmesse repliche, tuttavia tramite il portale di Mediaset Infinity (da PC e smartphone) c’è una sezione dedicata esclusivamente a Verissimo (a questo link) all’interno della quale non solo sono disponibili le puntate dell’ultima edizione trasmessa, ma anche delle puntate risalenti fino all’edizione 2012/13.

Verissimo, promo

A partire dalla fine di agosto 2021, Canale 5 trasmette in rotazione lo spot promozionale della nuova edizione. Viene mostrata una valigia che, aperta, cela un mucchio di fotografie con i volti degli ospiti passati dal salotto della Toffanin.

La voce fuori campo (Enrico Giuseppe Maggi) recita un verso di una battuta tratta dal film La ricerca della felicità con Will Smith:

Il numero di respiri che fate in vita vostra è irrilevante, quello che conta veramente sono i momenti che il respiro ve lo tolgono.

In più conferma che per la prima volta l’appuntamento raddoppia anche nel giorno festivo.

Verissimo, social

Il programma Videonews ha diversi contatti social: una pagina facebook seguita da quasi 1 milione di persone, una su twitter e anche su Instagram.