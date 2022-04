É morta l’attrice e conduttrice Catherine Spaak

Lutto nel mondo dello spettacolo: all’età di 77 anni è morta Catherine Spaak, celebre conduttrice, cantante e attrice. Secondo le primissime informazioni riportate da Il messaggero la Spaak, malata da tempo (nel 2020 fu colpita da un’emorragia cerebrale), è deceduta in una clinica in Via Carlo Poerio a Roma.

Nata il 3 aprile 1945 a Boulogne-Billancourt (comune francese) Catherine, di famiglia belga, fin da adolescente ha capito che la strada giusta da percorrere era quello della recitazione per arrivare al grande passo verso il cinema e la tv.

