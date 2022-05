La fiction di Canale 5 non va in vacanza neanche quest’anno, e per il mese di giugno e luglio propone una nuova serie d’ispirazione estremamente reale e storica. L’Ora-Inchiostro contro piombo, è infatti la fiction dedicata ai giornalisti ed ai fotografi dell’omonimo quotidiano siciliano, diventato celebre per la sua lotta alla mafia. Una storia pronta a tenervi compagnia nelle calde serate televisive: se volete saperne di più, proseguite nella lettura!

L’Ora fiction, quando va in onda?

Mediaset ha annunciato come data di uscita della serie mercoledì 8 giugno 2022, quindi la settimana successiva alla fine della prima stagione di Giustizia per tutti, la fiction con Raoul Bova. In Germania, la serie è già andata in onda in inverno su Sky Atlantic.

L’Ora fiction, la trama

La serie è ambientata nella Sicilia degli Anni Cinquanta. Antonio Nicastro (Claudio Santamaria) ed i suoi collaboratori decidono di mettersi in prima linea nella lotta alla criminalità locale, denunciandone i misfatti sulle pagine del quotidiano per cui lavorano, tramite inchieste con cui svelano ai lettori dinamiche e segreti.

L’Ora fiction, quante puntate sono?

In tutto, gli episodi de L’Ora sono dieci, ciascuno della durata di circa cinquanta minuti, in onda due per volta per un totale di cinque prime serate ed altrettante settimane. Il finale della prima stagione, salvo eventuali cambiamenti di palinsesto, va quindi in onda il 6 luglio.

L’Ora fiction, il cast

A guidare il cast della serie c’è Claudio Santamaria, che dopo E’ arrivata la felicità torna alla fiction generalista (in mezzo c’è stato Christian su Sky e la partecipazione a Celebrity Hunted su Prime Video).

Oltre a lui, nel cast sono presenti Maurizio Lombardi, Daniela Marra, Francesco Colella, Bruno Di Chiara, Marcello Mazzarella, Silvia D’Amico, Giampiero De Concilio, Tiziana Lodato, Giovanni Alfieri, Giorgia Spinelli, Samuele Segreto, Daniela Scattolin, Josafat Vagni, Paride Benassai, Lino Musella, Selene Caramazza, Fabrizio Ferracane e Giuseppe Tantillo.

L’Ora fiction, regia e sceneggiatori

Per dirigere i dieci episodi della serie, sono stati chiamati tre registi: Piero Messina (che ha diretto gli episodi 1, 2, 8, 9 e 10 ed è anche supervisore artistico), Ciro d’Emilio (episodio 3, 4, 5 e 6) e Stefano Lorenzi (episodio 7).

La serie è stata scritta da Ezio Abbate (Suburra-La serie, Curon, Diavoli) e Claudio Fava (I cento passi, Il Capo dei Capi, Il clan del camorristi), che hanno scritto il soggetto con la collaborazione di Lorenzi e Riccardo Degni. La sceneggiatura è stata scritta da Abbate, Fava e Degni.

A produrre Rti con Indiana Production, in co-produzione con Squareone Productions; produttore associato Snd Groupe M6. I produttori sono Fabrizio Donvito, Benedetto Habib, Marco Cohen e Daniel Campos Pavoncelli.

L’Ora Fiction, dov’è stato girato?

Le riprese si sono svolte principalmente in Sicilia e nel Lazio, a Roma, tant’è che la serie è stata realizzata con il sostegno della Regione Lazio-Fondo Regionale per il cinema e l’audiovisivo.

L’Ora Fiction, il libro

La storia raccontata nella serie è liberamente tratta dal libro “Nostra Signora della Necessità”, scritto da Giuseppe Sottile e pubblicato nel 2006 da Einaudi. Il libro racconta l’arrivo nella redazione de “L’Ora” di un ragazzo appassionato di giornalismo nel mezzo di una nuova guerra di mafia.

L’Ora fiction, streaming

E’ possibile vedere L’Ora-Inchiostro contro piombo sia durante la messa in onda televisiva su Canale 5 ed in streaming su Mediaset Play e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della serie.