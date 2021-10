Sky Italia si dà al sovrannaturale, senza però dimentica una buona dose di crime: è la base di Christian, la nuova serie tv che si prepara a debuttare sulla pay tv ed in streaming su Now nei prossimi mesi. Edoardo Pesce interpreta il protagonista di questa storia, tra sacro e profano. Curiosi di saperne di più? Abbiate fede… e proseguite nella lettura!

Christian, uscita

Quando esce Christian? Sky Italia non ha ancora annunciato una data precisa di debutto della serie, ma ha comunicato che il mese di partenza della sua messa in onda sarà gennaio 2022.

Christian, la trama

La storia è ambientata ai giorni nostri in un quartiere desolato della periferia di Roma: qui vive il protagonista Christian (Edoardo Pesce), che si guadagna da vivere facendo l’unica cosa che gli riesce bene, ovvero lo scagnozzo per il boss locale, Lino (Giordano De Plano). Quest’ultimo è una sorta di fratello maggiore adottivo per lui, dal momento che entrambi sono stati cresciuti dalla stessa donna, Italia (Lina Sastri), madre del protagonista.

Ora che la donna soffre di Alzheimer, è Christian a vivere con lei ed a prendersene cura. Un giorno, a Christian iniziano a fare male le mani, da cui comincia ad uscire sangue: lui non se ne rende conto subito, ma gli sono comparse le stimmate.

Tramite queste inizia a compiere dei miracoli, come salvare dall’overdose Rachele (Silvia D’Amico), che si attacca all’uomo, convinta che possa veramente fare del bene agli altri. Ma l’unica preoccupazione di Christian è che, finché gli faranno così male le mani, non potrà ricominciare a fare lo scugnizzo.

Questi poteri attirano l’attenzione del postulatore del Vaticano Matteo (Claudio Santamaria), ossessionato dall’idea di trovare qualcuno con dei veri poteri taumaturgici. Ma, soprattutto, i poteri di Christian attirano l’attenzione di Lino, preoccupato che ora il suo “regno” sia in pericolo.

Christian, il cast

© Barbara Ledda

A guidare il cast, come detto, c’è Edoardo Pesce, ma la serie tv presenta anche altri personaggi che sviluppano differenti linee narrative

Edoardo Pesce è Christian: il protagonista, uno scugnizzo di periferia a cui compaiono le stimmate;

Giordano De Plano è Lino: il boss locale per cui lavora Christian, che lo considera un fratello maggiore adottivo;

Lina Sastri è Italia: madre di Christian, che ha cresciuto anche Lino e che ora soffre di Alzheimer e di cui si prende cura il protagonista;

Francesco Colella è Tomei: veterinario del quartiere che si prende cura delle persone che non si possono permettere cure mediche adeguate;

Silvia D’Amico è Rachele: tossicodipendente del quartiere, che Christian salva con i suoi nuovi poteri e che si attacca a lui, convinta che possa fare del bene agli altri;

Antonio Bannò è Davide: figlio di Lino, erede del suo regno, e migliore amico di Christian;

Gabriel Montesi è Penna: amico della compagnia di Christian e Davide, piccolo criminale che lavora per Lino;

Claudio Santamaria è Matteo: postulatore del Vaticano alla ricerca ossessiva di qualcuno che abbia reali poteru taumaturgici.

Christian, regia e sceneggiatori

Dietro la macchina da presa della serie troviamo Stefano Lodovichi (Il Cacciatore) e Roberto Saku Cinardi. Lodovichi è anche produttore creativo, mentre Cinardi è ideatore della serie, che ha creato con Valerio Cilio (I Cesaroni, Masantonio) ed Enrico Audenino (Summertime).

Le sceneggiature sono state scritte da Cilio, Audenino, Renato Sannio (“Gli uomini d’oro”) e Patrizia Dellea. La serie tv è prodotta da Sky e Lucky Red ed è una serie Sky Original. Christian partecipa in concorso a CanneSeries 2021, terza edizione del festival dedicato alle serie tv che si tiene a Cannes.

Christian, quante puntate sono?

In tutto, gli episodi di Christian sono sei. E’ molto probabile che Sky li mandi in onda due per volta ogni settimana, per un totale di tre settimane.

Christian, dov’è stato girato?

Come si evince dalla trama, le riprese di Christian sono avvenute a Roma. Il primo ciak è stato battuto nel novembre 2020.

Christian, trailer

Sky per ora ha rilasciato un teaser di Christian: